Rok Čeferin prevzema vodenje ustavnega sodišča

Kritičen je do blokiranja ustavnih sprememb, ki bi razbremenile ustavno sodišče, saj da gre v škodo družbi kot celoti.

Delo ustavnega sodišča dobro pozna in stoji za svojimi dosedanjimi odločitvami. Napoveduje, da bo ustavno sodišče še naprej igralo progresivno vlogo pri varstvu človekovih pravic.

Nekdanji odvetnik in direktor znane odvetniške pisarne Rok Čeferin je ustavni sodnik od septembra 2019, od decembra 2021 pa opravlja funkcijo podpredsednika ustavnega sodišča. Danes 60-letni doktor prava bo najprestižnejšo sodno funkcijo v državi prevzel za tri leta.

V njegovem mandatu bo prišlo tudi do sprememb v sestavi ustavnega sodišča. Prihodnje leto poteče mandat dvema ustavnima sodnikoma, Špelci Mežnar in Marku Šorliju, leto zatem pa še Klemnu Jakliču, Rajku Knezu in Mateju Accettu.

Slednji bi lahko funkcijo zapustil tudi predčasno. Je namreč eden od sedmih kandidatov, ki so se prijavili na razpis za mesto sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu.

Čeferin si želi, da bodo njihovi nasledniki izvoljeni po strokovnih in etičnih kriterijih, da bodo to zrele osebe z različnih pravnih področij, "ki ne bodo nastavljene s strani politike zato, da vračajo uslugo tej isti politiki". "To bi bilo zelo slabo," je med drugim poudaril v nedavnem intervjuju za STA.