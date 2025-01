Rok Marolt se vrača na Kontrolo zračnega prometa

Po informacijah Televizije Slovenija je bil na razpisu za pomočnika direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije (KZPS) kot najprimernejši kandidat izbran Rok Marolt. Ta je KZPS vodil, preden je lani aprila postal generalni sekretar Gibanja Svoboda, sekretarsko mesto pa je zapustil po le nekaj mesecih. Razlogi, ki jih je navedel, so bili osebne narave.

"Odločitev, da se poslovim z mesta generalnega sekretarja Gibanja Svoboda, zame ni bila lahka in sem jo skrbno pretehtal. Zaradi izzivov v svojem zasebnem življenju v tem trenutku potrebujem bolj predvidljivo in mirno delovno okolje," so njegove besede navedli v sporočilu za javnost Gibanja Svoboda.