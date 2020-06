Rok Snežič na sedežu stranke SDS?

Razvpiti doktor davčnih utaj Rok Snežičnaj bi po namigu bralca danes obiskal sedež stranke SDS. Na stranki tega niso potrdili, odgovorili so le, da nepotrjenih informacij ne morejo komentirati. Odziva nismo dobili, kljub temu, da je stranka SDS v vladi in je v javnem interesu, da javnost ve, s kom se dobivajo posamezni člani. Rok Snežič pa nam je v telefonskem pogovoru dejal: "Ne bom komentiral, kje se gibljem in kje se nahajam, ker sem fizična oseba."

Maserati pred sedežem stranke ima bosanske tablice, po naših informacijah pa pripada Lidiji Zrnić, državljanki BiH iz Banjaluke, od koder Snežič danes vodi svoje posle.

Poleg tega, da je prevzela Imperij davčnega svetovanja, ki je bil nekdaj osrednje Snežičevo podjetje v Sloveniji, je v njegovem osebnem stečaju prijavila 600 tisoč evrov vredno terjatev. Upravitelja je namreč prepričevala, da je oprema v Snežičevem stanovanju (mikrovalovna pečica, savna, radijski sprejemniki, ura, sedežna garnitura, sesalec, kristalne posode) v resnici njena last, je poročal Siol.