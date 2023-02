Rok Snežič toži ministra za delo Luko Mesca

Da je zgolj podjetnik, da ni član SDS-a in da osebno prijateljstvo z Janezom Janšo še ne pomeni, da je javna oseba, razloge za zasebni kazenski pregon Luke Mesca niza Rok Snežič. Ministru žaljivo obdolžitev očita zaradi besed, izrečenih na enem od televizijskih soočenj.

"Da sem jaz kriminalec, ki kadruje v Janševi vladi, da sem stric iz ozadja, veliki kriminalec, ki se preganja v Bosni," razlaga Rok Snežič.

Da bo z dokumentacijo dokazal, da ne v Sloveniji ne v Bosni ne velja več za obsojenega, tako Snežič, za katerega je Janša v preteklosti medijem potrdil, da sta bila sostanovalca v zaporu. Zdaj trdi, da so njegova dejanja izbrisana ter da v Bosni tudi ne tečejo postopki zoper njega. "Za to kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen, ampak jaz bom zahteval pogojno, prenehanje funkcije ministra in prepoved udejstvovanja v politiki vsaj leto dni," dodaja Snežič.

Naroka sodnik danes ni mogel izvesti – ker sodišče ni uspelo vročiti obtožnice obtoženemu Mescu, ki pa vztraja pri svojih besedah. "Za nekoga, ki je pravnomočno bil obsojen, izgnan iz BiH in cela Slovenija ve, da se ukvarja s posli, ki mejijo na ali so davčna utaja, kriminalec ni žaljiva obtožba," razlaga minister Luka Mesec.

Osem dni časa je dal sodnik odvetniku Luke Mesca, da pošto vroči klientu. Sicer naj bi za vročanje angažiral detektiva. Mesec, ki je bil dopoldne zadržan, saj je istočasno potekala seja vlade, pravi, da se nikakor ne izmika sojenju."Ne vem, kako ta pošta ni prišla do mene, lahko, da sem spregledal kakšno obvestilo, bom bolje pogledal v nabiralnik," pravi Mesec.

Kar so očitali Janši, dela zdaj Mesec, tako pa je nedvigovanje pošte še komentiral Snežič, ki se je v preteklosti s plakati Mihe Kordiša in obraznimi maskami v parlamentu že loteval Levice. Sodnik je sicer za naslednji datum predobravnavnega naroka določil 9. marec. To pa bo na isti dan, kot se bo s predobravnavnim narokom zaradi Snežičevih obtožb o žaljivih obdolžitvah začel še zasebni kazenski pregon proti novinarjem portala Necenzurirano.