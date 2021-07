Rok za prijavo za glasovanje na domu ali voliščih omnia se izteka

Za glasovanje na domu pa se lahko prijavijo volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču. Ti bodo v nedeljo glas oddali pred volilnim odborom na svojem domu, najlažje se prijavijo preko vloge na spletni strani E-uprave. Zato ne potrebujejo digitalnega potrdila, saj je na voljo tudi možnost 'prijava brez digitalnega potrdila'. To lahko zanje uredijo tudi svojci. Kako pa lahko vlogo oddajo tisti, ki nimajo dostopa do računalnika, denimo starostniki?

Volivci, ki nameravajo v nedeljo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. V nedeljo bo po državi odprtih 56 volišč omnia.

To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Zakon posebej ne ureja, na kakšen način volivec obvešča okrajno volilno komisijo: "Menimo, da se volivci poleg elektronskega obveščanja lahko poslužujejo tudi obveščanja po pošti. Pri tem pa je pomembno, da okrajna volilna komisija obvestilo prejme najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. V tem primeru je obveščanje prek e-uprave volivcu bolj prijazno, saj lahko obvestilo odda do konca roka (7. 7. 2021 do 24. ure), prav tako pa obvestilo o glasovanju na domu lahko oseba odda za drugo osebo, ki nima dostopa do računalnika." Kot so dodatno pojasnili na DVK, v tem primeru veljajo vsi načini, kako obvestiti volilno okrajno komisijo. Tako lahko volivci okrajno volilno komisijo pokličejo, pošljejo elektronsko pošto, navadno pošto ali izpolnijo vlogo na e-upravi. Vloga oziroma obvestilo pa mora prispeti pravočasno, torej danes. Za osebo lahko to storijo tudi svojci.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, se glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na referendumu smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor. ZVDZ v 83. členu določa, da volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu.

Še vedno poteka predčasno glasovanje

Od torka do četrtka sicer poteka tudi predčasno glasovanje, in sicer med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi. Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Volišča so večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, zaradi nekaterih sprememb lokacij volišč pa so se v torek na nekaterih pojavljale težave. Zapleti so bili predvsem v Mariboru in Ljubljani. V Mariboru je namreč tokrat lokacij za predčasno glasovanje sedem, doslej pa so predčasne volitve potekale na skupni lokaciji. Nasprotno v Ljubljani predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev tokrat poteka na Gospodarskem razstavišču.

Zato so imeli v torek nekateri volivci težave pri iskanju volišč. Kot je pojasnil direktor službe DVK Dušan Vučko, se mnogi volivci "ne pozanimajo, kam morajo iti, in potem je težava, ko niti ne vedo, v katerem volilnem okraju so".