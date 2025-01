Rok za ukrepanje se je iztekel: 'Vladni poziv je strokovno utemeljen'

Danes se je iztekel rok, do katerega je vlada vodstvu Agencije za energijo dala čas, da uvede prejšnji način obračunavanja omrežnine. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje, so agencijo pozvali k spremembi metodologije, saj ta ni skladna z državnimi strategijami in nekaterimi evropskimi direktivami, ki urejajo spodbujanje zelenega prehoda. "Vladna odločitev temelji na strokovnih in ne političnih argumentih, ki pa so bili agenciji večkrat predstavljeni, a žal preslišani in neupoštevani," so zapisali.