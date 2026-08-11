Rok za zaključek nadgradnje ljubljanske železniške postaje podaljšan

Osnovna pogodba, ki je bila s konzorcijem podjetij konzorcij podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Igin, CGP in GH holding podpisana konec septembra 2024, je določala dokončanje vseh del in pridobitev potrdila o prevzemu v roku 22 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. To je bilo preračunano nekje konec julija letos. A dela v okviru enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov v državi, vrednim 243,9 milijona evrov z davkom, še potekajo.

Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda. FOTO: Gov.si

Z nedavno podpisanim aneksom je bila časovnica izvedbe tako spremenjena. Večino del, razen posebej opredeljenih preostalih del, morajo izvajalci po novem zaključiti ter zanje pridobiti potrdilo o prevzemu najpozneje do 30. novembra letos. Preostala dela, ki obsegajo izvedbo podhoda v delu južnega izteka, rušitvena dela na zahodnem prizidku postajnega poslopja, izvedbo historične nadstrešnice in vsa pripadajoča dela, pa je treba zaključiti ter zanje pridobiti ločeno potrdilo o prevzemu najpozneje do 26. februarja prihodnje leto, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Ob podaljšanju roka za dokončanje projekta je bila torej z aneksom večina del časovno ločena od navedenih preostalih deli. Glavni razlogi za podaljšanje pogodbenega roka so po pojasnilih direkcije sprememba načina izvedbe podhoda, usklajevanje ter raziskave za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede obstoječega historičnega objekta železniške postaje Ljubljana, nadstreškov ter prizidkov ter nekatere druge okoliščine glede predaje projektne dokumentacije, ki v trenutnem ključnem času še vedno vplivajo na končni pogodbeni rok, so nanizali na direkciji.

Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda. FOTO: Gov.si