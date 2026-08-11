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Slovenija

Rok za zaključek nadgradnje ljubljanske železniške postaje podaljšan

Ljubljana, 11. 08. 2026 13.46 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.

Direkcija RS za infrastrukturo je s konzorcijem izvajalcev celovite nadgradnje osrednjega dela glavne ljubljanske železniške postaje sklenila aneks, po katerem je rok za dokončanje večine del podaljšan do 30. novembra. Obenem so bila opredeljena nekatera preostala dela, ki morajo biti končana do konca februarja prihodnje leto.

Osnovna pogodba, ki je bila s konzorcijem podjetij konzorcij podjetij SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Igin, CGP in GH holding podpisana konec septembra 2024, je določala dokončanje vseh del in pridobitev potrdila o prevzemu v roku 22 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. To je bilo preračunano nekje konec julija letos.

A dela v okviru enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov v državi, vrednim 243,9 milijona evrov z davkom, še potekajo.

Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.
Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.
FOTO: Gov.si

Z nedavno podpisanim aneksom je bila časovnica izvedbe tako spremenjena. Večino del, razen posebej opredeljenih preostalih del, morajo izvajalci po novem zaključiti ter zanje pridobiti potrdilo o prevzemu najpozneje do 30. novembra letos.

Preostala dela, ki obsegajo izvedbo podhoda v delu južnega izteka, rušitvena dela na zahodnem prizidku postajnega poslopja, izvedbo historične nadstrešnice in vsa pripadajoča dela, pa je treba zaključiti ter zanje pridobiti ločeno potrdilo o prevzemu najpozneje do 26. februarja prihodnje leto, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Ob podaljšanju roka za dokončanje projekta je bila torej z aneksom večina del časovno ločena od navedenih preostalih deli.

Glavni razlogi za podaljšanje pogodbenega roka so po pojasnilih direkcije sprememba načina izvedbe podhoda, usklajevanje ter raziskave za Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede obstoječega historičnega objekta železniške postaje Ljubljana, nadstreškov ter prizidkov ter nekatere druge okoliščine glede predaje projektne dokumentacije, ki v trenutnem ključnem času še vedno vplivajo na končni pogodbeni rok, so nanizali na direkciji.

Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.
Zaključen nosilni del konstrukcije novega nadhoda.
FOTO: Gov.si

Spremenjen pa je bil vmes tudi vir sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Projekt s polnim imenom Nadgradnja železniške postaje Ljubljana - fazi B in C je bil prvotno predviden za financiranje s sredstvi iz mehanizma za okrevanje EU po koronski krizi v okviru izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, za kar se rok izteka. Zato je bilo financiranje preneseno v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Projekt je tako zdaj sofinanciran iz Kohezijskega sklada, so za STA še navedli na direkciji.

Se bo pa kljub podaljšanju roka po napovedih Slovenskih železnic že s koncem avgusta normaliziral prometni režim na glavni železniški postaji. Celoten potniški promet, ki je zadnje mesece potekal prek začasnih peronov, se bo tako vrnil na osrednji del postaje.

železniška postaja nadgradnja

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KOMENTARJI1

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Hudi časi
11. 08. 2026 13.59
Morda bodo tudi tukaj delali ponoči.
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