Rok za zamenjavo papirnate vozniške naj bi bil podaljšan za deset let

Papirnato vozniško dovoljenje naj bi prvotno veljalo le še do 19. januarja 2023, a se bo - kot kaže - rok za njegovo zamenjavo podaljšal za 10 let.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, se s predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih med drugim podaljšuje rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na obrazcih, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev, določenih v direktivi 2006/126/ES (to so vsa vozniška dovoljenja, izdana do vključno 18. januarja 2013). S spremembo določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o voznikih se podaljšuje rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih. Za zamenjavo vozniškega dovoljenja se namesto veljavnega roka za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, to je 19. januar 2023, določa nov skrajen rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, ki je 19. januar 2033.

Po podatkih za 6. september 2022 je v obtoku še 308.443 papirnatih vozniških dovoljenj roza barve. Prav to naj bi bil tudi razlog za podaljšanje, saj bi bilo v tako kratkem času nemogoče poskrbeti za vse ustrezne zamenjave na upravnih enotah oziroma bi le-te bile še dodatno obremenjene.

Od 19. januarja 2013, ko se vozniška dovoljenja izdajajo na obrazcu, ki izpolnjuje vse zahteve direktive 2006/126/ES, je bilo v Sloveniji izdanih 129.224 vozniških dovoljenj v letu 2013, 145.632 vozniških dovoljenj v letu 2014, v letu 2015 128.922 vozniških dovoljenj, 142.581 v letu 2016, naslednje leto 137.618, v letu 2018 140.693 vozniških dovoljenj, 170.337 vozniških dovoljenj v letu 2019, 165.410 vozniških dovoljenj v 2020, naslednje leto 202.444 vozniških dovoljenj ter do konca avgusta letos še 318.656 vozniških. Skupaj v obdobju od 19. januarja 2013 do 31. avgusta 2022 1.681.517 vozniških dovoljenj.