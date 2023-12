Rokav zavihal že stotič: Daroval bom, dokler bom lahko

"Na današnji krvodajalski akciji smo gostili krvodajalca stokratnika. Kri je že stotič daroval Marko Kosi iz Miklavža. Prvič je daroval leta 1985. Za to plemenito dejanje in predanost so se mu v imenu vseh krvi potrebnih zahvalili zaposleni Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor in OZRK Maribor," so sporočili z UKC Maribor.

Krvodajalec stokratnik je ob tem povedal, da je za to navdušil tudi svojo ženo, ki je kri delovala že petdesetkrat. Kot zatrjuje, bo kri daroval tako dolgo, dokler bo lahko, saj se zaveda, kako potrebno je krvodajalstvo.

Vsak dan potrebujemo najmanj 350, vsak mesec 8000, na leto skoraj 100 tisoč krvodajalcev. Posebej problematični so poletni meseci, posebej avgust, saj so krvodajalci na počitnicah, poleg tega so lahko zaradi nesreč potrebe po krvi večje.

Kdo lahko daruje kri?

Kri sicer lahko daruje vsaka oseba, stara od 18 do 65 let, ki tehta več kot 50 kilogramov oziroma je njen volumen krvi, izračunan na podlagi telesne višine in telesne mase, več kot 3500 mililitrov. Osebe morajo biti tudi dobrega zdravja in počutja.

Moški morajo imeti v krvi 135 gramov hemoglobina na liter, ženske pa 125 gramov hemoglobina na liter, kar pred vsakim darovanjem preverijo tudi na zavodih. Moški lahko kri darujejo na vsake tri mesece, ženske pa na vsake štiri.

Kdo krvi ne sme darovati in v kakšnih primerih je treba darovanje krvi odložiti, lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Vse, ki bi tudi želeli darovati kri, v UKC Maribor vljudno prosijo, da se za svoj termin darovanja krvi predhodno dogovorijo na telefonskih številkah Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor: 041 479 242 ali 041 320 796, vsak delovni dan od 7.00 do 15.00. Odvzemni čas: ponedeljek od 7.30 do 12.00 (če ni načrtovana terenska krvodajalska akcija), torek od 7.30 do 17.00 in četrtek od 7.30 do 12.00.