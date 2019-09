Rokave za čist svet zavihali tudi Slovenci: 'Za miren svet je potreben čist svet'

Ponovno se odvija največja globalna čistilna akcija, ki je lani združila 18 milijonov ljudi iz več kot 150 držav, tudi iz Slovenije. 36-urni zeleni val, ki se širi od Nove Zelandije do Havajev, pa se je kljub temu da vseslovenske čistilne akcije več ni, ustavil tudi pri nas. Prostovoljci množično čistijo Obalo, rokave pa je zavihal tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.

Kot poudarjajo Ekologi brez meja, sovpadanje akcije Očistimo svet (World Cleanup day) s svetovnim dnem miru ni naključje: ’’Za miren svet je potreben čist svet; tak, ki ne zlorablja naravnih virov, katerih primanjkljaj je vse pogosteje povod za konflikte in migracije. Zato namen tudi tokratne akcije ni le združujoče čiščenje, ampak opozarjanje na podnebno krizo ter nujnost smotrnega ravnanja z viri in odpadki. Po izvedbi treh uspešnih akcij Očistimo Slovenijo je to še vedno gonilo društva Ekologi brez meja, katerega vizija je svet brez odpadkov.’’

FOTO: Aljoša Kravanja

'Če ne bomo ukrepali, se bo do leta 2050 količina odpadkov povečala za 70%' A od tega cilja smo še daleč, opozarjajo. ’’Če ne bomo ukrepali, se bo po ocenah Svetovne banke količina odpadkov do leta 2050 povečala za 70 %. Zato Ekologi brez meja pozivajo vse posameznike in organizacije, da se samoiniciativno pridružijo milijonom ljudi, ki želijo upočasniti ta poguben tempo sprememb. Tako kot naši domovi, tudi narava vsake toliko časa potrebuje čiščenje. Problem pa niso le gradbeni in drugi odpadki na divjih odlagališčih. Okolice naših domov in šol so vedno pogosteje prizorišča smetenja.’’

Danes je sicer tudi Mednarodni dan čiščenja obal (International Coastal Cleanup), zato pod okriljem inštituta za vode, ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda TRI-NITI poteka 10. jubilejna Čista obala, množična čistilna akcija čiščenja celotne slovenske obale. FOTO: Aljoša Kravanja

Zgolj prekladanje odpadkov iz enega konca na drugega pa ne prinaša dolgoročnih sprememb, izpostavljajo, zato so tudi letos pripravili akcijo popisa blagovnih znamk odpadkov v sodelovanju z Greenpeace Slovenija in pod okriljem globalnega gibanja Break Free From Plastic z namenom, da se k ustreznemu ravnanju z odpadki pozove tudi proizvajalce. Proizvajalce, ki proizvajajo izdelke 15 blagovnih znamk, največkrat najdenih v naravi, so Ekologi brez meja nagovorili in jih pozvali k ukrepanju. Poteka tudi 10. jubilejna akcija Čista obala Danes je sicer tudi Mednarodni dan čiščenja obal (International Coastal Cleanup), zato pod okriljem inštituta za vode, ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda TRI-NITI poteka 10. jubilejna Čista obala, množična čistilna akcija čiščenja celotne slovenske obale.

