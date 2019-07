Rokometaš Okleščen ostaja član Gorenja Velenja

Vodstvo je "na podlagi temeljitega pogovora z igralcem in razprave na ravni Upravnega odbora sprejel odločitev, da igralcu omogoči še eno priložnost" in tako Okleščenu omogočili, da še naprej ostane igralec Gorenja.

Direktor RK Gorenje Velenje Janez Gams je v izjavi za javnost povedal, da je sam v zadnjih dneh opravil več pogovorov z igralcem in njegovo družino. "Grega se zaveda, da je v preteklosti storil veliko napak in pravi, da vse skupaj globoko obžaluje. Sam sem mnenja, da ne bi bilo prav, če bi si fant pri komaj 23 letih zavozil življenje. Napake so del življenja in iz napak se učimo. Res pa je, da gre v tem primeru za več kot običajno napako. Kljub temu sem prepričan, da si Grega zasluži še eno, zadnjo, priložnost," so svojo odločitev utemeljili v klubu. Dodali so, da se zavedajo, da klub s tem sprejema veliko odgovornost in obvezo in da bodo podrobno spremljali razvoj Okleščena tako na kot tudi izven igrišča ter z ustreznimi pogodbenimi varovali poskrbeli za zavarovanje interesov kluba in pokroviteljev. V izjavi so tudi zapisali, da takšnih primerov zagotovo ni primerno porivati pod preprogo in odrivati na rob, pač pa se z njimi soočiti.

Okleščen je svoja dejanja označil za posledico nepremišljenih dejanj in mladostniške neodgovornosti. "Kljub temu pa to ni in ne more biti opravičilo za finančne težave, v katere sem zabredel zaradi športnih stav. Zavedam se tudi odgovornosti, ki jo nase prevzema klub, s katerim sem podpisal sodelovanje od prihajajoče sezone naprej," je dodal Okleščen, ki je zatrdil, da bo naredil vse v njegovi moči, da se tako on kot klub ne bodo več znašli v takem položaju.

Kdo je Grega Okleščen?

Grega Okleščen je rokometno pot začel v novomeškem rokometnem klubu MRK Krka. Za omenjeni klub je igral v vseh mlajših kategorijah, v dresu prve ekipe je prvič zaigral v sezoni 2011/12 in njihov dres nosil do marca letos. Od takrat je za člansko vrsto kluba iz Novega mesta dosegel 587 zadetkov. S soigralci je ob pričetku letošnje sezone postal slovenski superpokalni prvak.

Kazalo je, da bo 23-letni rokometaš oblekel dres Celja Pivovarne Laško, a so v Celju ugotovili, da imajo na njegovem mestu dovolj kakovosti in so ga prepustili večnemu tekmecu Gorenju iz Velenja. Za Velenjčane bo zaigral v novi sezoni, podpisal je triletno pogodbo.

Okleščen je za člansko reprezentanco Slovenije zbral en nastop - oktobra 2017, ko je na prijateljski tekmi s Hrvaško dosegel en gol.

"Zelo sem vesel, da sem podpisal pogodbo s klubom, kot je Gorenje Velenje. Mnenja sem, da so trenutno, oziroma v letošnji sezoni, drugi najboljši klub v Sloveniji. Na začetku bo vse skupaj zame zelo novo. V klubu, v katerem trenutno igram, sem navajen neke rutine, tukaj rokomet igram že petnajst let. V Velenju se bo zame vse začelo znova, neka nova preizkušnja. Sicer pa večino fantov že poznam in upam ter verjamem, da se bom dobro vklopil v ekipo in bomo skupaj parirali najboljšim klubom v Sloveniji," je ob prestopu v Gorenje Velenje dejal Okleščen.