Rokovanje Pirc Musarjeve z zakoncema Trump: pogumna poteza ali spodrsljaj?

Potem ko je konec lanskega leta ob odprtju prenovljene notredamske katedrale v Parizu svojo priložnost za rokovanje kot prvi oziroma drugi dočakal premier Robert Golob, je zdaj podobno uspelo še formalno prvi politični figuri v državi. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer v vrsti čakala in dočakala klepet s prvo damo Združenih držav, kmalu za tem ji je roko ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. "Vesela sem, da sem lahko obema stisnila roko. Predvsem na gospodu Trumpu je velika odgovornost, vodi najmočnejšo državo na svetu."

Ničkoliko takšnih srečanj je v svojih dveh mandatih v desetletju predsedovanja oddelal tudi Borut Pahor. Kako je nekdanji predsednik videl pogovor Pirc Musarjeve z zakoncema Trump. "Ali so se tam zgodile kakšne dramatične stvari? Verjetno ne." A to še ne pomeni – v isti sapi dodaja Pahor – da so takšne poteze odveč, prav nasprotno. "Tisti hip vse, kar se reče v tem klepetu, niti ni zelo pomembno, ampak ohranite neko človeško vez, ki ni nikoli odveč. Nismo velesila, kljub temu smo samostojna država, in ko predsednica da nekomu roko, jo da v našem imenu. In mislim, da je bilo to čisto v redu izpeljano. Nič narobe."