Roman Leljak se v službo ne bo več vozil z luksuzno Teslo

Leljak je novinarskim kolegom oddaje 24UR pojasnil, da so avto v Društvu za raziskovanje zgodovine, ki ga vodi njegova partnerica, kupili zaradi večje smotrnosti, ker so menda pred tem mesečno za stroške bencina porabili več tisoč evrov. "Glede na to, da imamo velike potne stroške glede goriva, smo to vozilo dobili za 46 tisoč evrov s strani financiranja. Naše mesečne obveznosti so bistveno manjše, kot pa da bi imeli avto, ki bi ga morali plačevati," je pred več kot mesecem dni dejal Leljak. Razložil je še, da se z novim, v prvi vrsti torej predvsem varčnejšim avtomobilom, nekajkrat na mesec vozi na službene poti v Zagreb, Sarajevo in Beograd, kjer v vlogi publicista in raziskovalca arhivov opravlja raziskave za slovensko in hrvaško Društvo za raziskovanje zgodovine.

Teslo so kupili skupaj, na lizing, skoraj tri četrt pologa, ki je znašal dobrih devet tisoč evrov, pa so plačali Hrvati.