Tako optimistično je Aleksandru Pozveku sredi Črne razlagala županja Romana Lesjak. A da je po tistem usodnem petku prišla do svojih občank in občanov, ki so bili odrezani od sveta, je morala prečkati številne plazove in skale. Del poti je šla celo peš. Pogumna in optimistična kot vsi Črnjani, ponosni in trmasti ljudje. Pozornost pa je pritegnila tudi s posebnimi majicami.