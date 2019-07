Romana Tomc na mestu komisarja iz Slovenije vidi Janeza Janšo

V Bovcu so se zbrali vidnejši člani in poslanci Slovenske demokratske stranke pa tudi evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver. Tomčeva je v nagovoru komentirala nedavno burno dogajanje v Bruslju in dejala, da Ursula von der Leyen ni njihova prva izbira:"Mi bi izbrali drugo ime, a se zavedamo odgovornosti, zato smo Ursulo von der Leyen potrdili za predsednico Evropske komisije. Toda s tem, ko smo jo potrdili, ji nismo dali bianco menice in bomo njeno delo zelo skrbno spremljali."

Znova je bila kritična do izbire evropskega komisarja iz Slovenije:"Ne oporekamo njegovim diplomatskim znanjem, a menimo, da mora biti na takšnem položaju nekdo z vsaj neko zgodovino od ministrskih do premierskih položajev."Na položaju pa bi rada videla kar predsednika stranke Janšo.

Janša: Čas, ki je pred nami, je čas tlakovanja poti za našo deseto zmago

Medtem je Janez Janša v nagovoru poudaril, da je stranka v zadnjem letu trikrat zmagala na volitvah, zmaga na volitvah v evropski parlament pa je bila deveta zmaga SDS od njenega obstoja. "Čas ki je pred nami, je čas tlakovanja poti za našo deseto zmago." Pri tem pa dodal, da bi morala biti po njegovem ta deseta zmaga velika zato, "da bo prihodnost Slovenije takšna, v kateri bomo izkoristili priložnosti, ki se ponujajo doma in po svetu".