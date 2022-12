Romantični Božični večer ali noro Novo leto? Varaždin ponuja oboje

Do konca leta 2022 je še malo časa, njegov zaključek pa je najbolje izkoristiti za užitek, zabavo in razvedrilo, da bodo naši spomini na preteklo leto in načrti za leto, ki prihaja, čim bolj pozitivni.

icon-expand Najtoplejše mesto na severu Hrvaške FOTO: Arhiv ponudnika

Obenem pa prazniki, s katerimi se vsako koledarsko leto poslavljamo in se jih tako nestrpno veselimo, skoraj ne bi mogli biti bolj različni. Medtem ko sta Božični večer in Božič nekako tradicionalno bolj intimna, romantična, namenjena partnerju, prijateljem ali družini, je Novo leto prav tako tradicionalno glasno, noro in noro. Varaždin vam ponuja priložnost, da ju praznujete točno tako, kot narekujeta obe tradiciji. Varaždin ima vse sestavine za popoln božični izlet Lepota pravljično okrašenega mesta, veliko glasbe, še več finih okusov in vonjev, nasmejani obrazi, nešteto čudovitih krajev za fotografiranje ali poljub so skoraj popoln recept za nepozabno počitniško potovanje, Varaždin pa res ima vse sestavine za to.

icon-expand Čarovnija obstaja v Varaždinu FOTO: Arhiv ponudnika

Ne glede na to, ali prihajate za pol dneva ali boste v Varaždinu preživeli ves božični vikend; ali pa prihajate v dvoje, s prijatelji ali družino, na ulice, trge in številne tople in prijetne kraje zgodovinskega središča mesta, tu boste našli vse, kar naredi Božič še posebej intimen in prazničen. Seveda se adventni program ne bo ustavil in Varaždin bo ves božični vikend, od petka (s kratkim odmorom na božično jutro), poln različnih dogodkov za dobesedno vse okuse in vse starosti.

icon-expand Romantični Božični večer ali noro Novo leto v Varaždinu FOTO: Arhiv ponudnika

Ledeni užitki drsališča in tobogana na Kapucinskem trgu, čar Božičkove hiše, DJ-ji in koncerti na Trgu kralja Tomislava (priljubljenem Korzu) in Trgu Miljenka Stančića, gastro hiške z mamljivimi in raznolikimi, sladkimi, slanimi in pikantnimi okusi, bogata ponudba daril in spominkov za "last minute" nakupe ter veliko, veliko praznične čarovnije na vsakem koraku nudijo priložnost za ustvarjanje čudovitih spominov na Božič v Varaždinu. Nora in zabavna dirka v leto 2023. A adventni čar se ne konča po božiču. Advent v Varaždinu traja do 6. januarja, preden se uradno zaključi, pa sledi "najbolj nora noč", ki je v Varaždinu nekoliko bolj nora kot v večini drugih mest.

icon-expand Božič za vse okuse in vse starosti FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand