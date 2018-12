Romanu Leljaku naj bi Avstralci preprečili vstop v državo

Romanu Leljaku, ki je bil prejšnji teden presenetljivo izvoljen za novega župana Radencev, so po poročanju hrvaških medijev avstralski varnostni organi prepovedali vstop v državo, potem ko je prispel na letališče v Sydneyju, da bi med hrvaško manjšino v Avstraliji promoviral svoj kontroverzni dokumentarec Mit o Jasenovcu.

Oblastem naj bi Leljaka prijavil neznanec zaradi njegovih ekstremnih stališč in zanikanja ustaških zločinov v 2. svetovni vojni.

To je zgolj še eden v nizu primerov, s katerimi naj bi avstralske oblasti jasno pokazale, da ne nameravajo več tolerirati ustaške propagande, piše index.hr.

Pred Leljakom so Avstralci namreč pred Leljakom ukinili vizo hrvaškemu televizijskemu voditelju Velimiru Bujancu in režiseru Jakovu Sedlaru, ki sta v Avstraliji želela promovirati svoj film Sto let srbskega terorja na Hrvaškem.

Tudi takrat so pisali, da je bila prijava anonimna, a se je pozneje oglasila Hrvatica, ki živi v Avstraliji, in na Facebooku objavila kopijo prijave, ob tem pa zapisala, da je sama prijavila Bujanca.

Zapisala je, da se zaradi nastrojenih komentarjev sicer ne upa podpisati s polnim imenom, a da ni članica udbaške ali srbske diplomacije, kakor so ji očitali in da pravzaprav ne ve, kaj naj bi to sploh bilo. Dodala je, da je ponosna Hrvatica, rojena na Hrvaškem ter da je navadni mali človek, ki pa včasih zaradi ljudi kot je on ne upa povedati, da je Hrvatica, piše portal maxportal.si.