Rome skrbi kolektivno obtoževanje vseh 'zaradi dejanja, ki ga je storil posameznik'

Po tragediji v Novem mestu romsko skupnost ob prebiranju medijskih izjav in objav "resno skrbi razširjen sovražni govor ter kolektivno obtoževanje vseh Romov zaradi dejanja, ki ga je storil posameznik". Takšna posploševanja so po njihovem tudi nevarna, saj poglabljajo razlike med ljudmi in širijo sovraštvo, namesto da bi iskali pot do sožitja. V jugovzhodno Slovenijo pa bi prezrcalili dobre prakse sodelovanja s Policijo, kot jih imajo v Mariboru, kjer živi 3500 Romov. Medtem pa del romskih orgabnizacij objektivno odgovornost za eskalacijo razmer na JV države pripisuje dolgoletnemu vodji Jožeku Horvatu Mucu, ki ga pozivajo k takojšnjemu odstopu.

Po usodnem napadu na moškega v Novem mestu, za kar je osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti, se iz romske skupnosti vrstijo izrečena sožalja in odzivi. Ob tem je Svet romske skupnosti RS izrazil zaskrbljenost zaradi sovražnega govora, predstavniki romske skupnosti v Mariboru pa izpostavljajo primere ukrepov za uspešno sobivanje.

Tragični dogodek, zaradi katerega je življenje izgubil 48-letni Novomeščan, je pretresel ne le širšo javnost, temveč tudi celotno romsko skupnost v Sloveniji, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Svetu romske skupnosti RS. "Globoko obžalujemo, da je prišlo do dogodka, ki je vzel človeško življenje. Takšne tragedije nas vse opominjajo, kako dragoceno in krhko je človeško življenje ter kako pomembno je, da kot družba delujemo odgovorno, sočutno in brez nasilja. Nobeno dejanje žal ne more povrniti izgubljenega življenja, lahko pa nas ta tragični dogodek opomni na pomen sočutja in medsebojnega razumevanja," so navedli.

Sveče v spomin na izgubljeno življenje FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Poudarili so, da svet romske skupnosti v okviru svojega delovanja stremi k integraciji romske skupnosti v širšo družbo, kjer vidijo ureditev bivalnih razmer kot prvi in najbolj ključen korak k temu cilju. "Verjamemo, da so dostojni življenjski pogoji, dostop do izobraževanja, zaposlitve in zdravja temelj mirnega sobivanja in uspešne vključitve Romov v družbo," so zapisali.

Zgroženi nad izkoriščanjem situacije za politične točke

Jih pa ob prebiranju medijskih izjav in objav "resno skrbi razširjen sovražni govor ter kolektivno obtoževanje vseh Romov zaradi dejanja, ki ga je storil posameznik". Takšna posploševanja po njihovem niso le nepravična, temveč tudi nevarna, saj poglabljajo razlike med ljudmi in širijo sovraštvo, namesto da bi iskali pot do razumevanja in sožitja. Obenem opozarjajo tudi na po njihovem "neodgovorno medijsko poročanje ter spodbujanje sovraštva z dovoljevanjem žaljivih in nasilnih komentarjev pod spletnimi članki". Zgroženi in kritični so tudi, ker nekatere politične stranke, kot so navedli, tragičen dogodek izkoriščajo za nabiranje političnih točk.

Vse pristojne institucije pozivajo, da dosledno in po zakonih obravnavajo vse oblike nasilja, ne glede na to, kdo jih je storil, ter zagotovijo varnost vseh državljanov. Prav tako pozivajo medije in širšo javnost k odgovornemu in spoštljivemu ravnanju, romsko skupnost po vsej Sloveniji pa k sodelovanju, enotnosti in skupnemu boju proti kriminalu ter posameznikom iz svojih vrst, ki s svojimi dejanji mečejo slabo luč na vse Rome. "Verjamemo, da lahko le s skupnimi močmi, odgovornostjo in sodelovanjem pokažemo, da večina Romov želi živeti mirno, pošteno in v sožitju z vsemi prebivalci," so še zapisali v svetu romske skupnosti.

Mobilne policijske pisarne, rajonski policist ...

Predstavnik mariborskih Romov Fatmir Bećiri, ki je tudi podpredsednik Sveta romske skupnosti RS, pa je v izjavi za javnost navedel, da z zgroženostjo in ogorčenjem spremljajo "dolgoletno sistematično zanemarjanje reševanja položaja romskih skupnosti v jugovzhodni Sloveniji, zlasti na Dolenjskem in Kočevskem".

Sodišče v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Od vseh pristojnih institucij zahteva takojšnje in odločno ukrepanje, da se preprečijo nadaljnja marginalizacija in tragični dogodki. "Tudi s poostrenim in preventivnim policijskim nadzorom v romskih naseljih, ob aktivaciji mobilnih policijskih pisarn in/ali izpostav policijskih postaj, rednih patrulj tako z vozili, konji kot peš ter aktivacijo rajonskega policista, ki lahko najbolje razume in tudi ukrepa ob izzivih in problemih. Tako kot imamo sodelovanje s policijo v Mariboru," je zapisal Bećiri. Od državnih institucij pričakuje tudi ukrepe povečanega obsega pri vzpostavitvi ustavno-pravne ureditve v romskih naseljih, ki bo zagotovila dostop do osnovne infrastrukture in spoštovanja zakonov, pričakuje ureditev socialno-gmotnega položaja Romov, izvajanje dosledne vključitve romskih otrok v vrtce in šolski sistem ter povečano financiranje in podporo nevladnim organizacijam, ki vsakodnevno delajo z in za Rome na terenu.

Da so rešitve možne, če obstaja dosledna volja in sistematično delo, po njegovem dokazuje romska skupnost v Mariboru. "V Mariboru, kjer živi več kot 3500 Romov, dosledno in sproti rešujemo nastale izzive in probleme ob pomoči romskega društva Romano Pralipe Maribor, lokalnih skupnosti in države," je navedel. Vse vključene je pozval k nadaljnjemu sodelovanju, večinsko skupnost oz. Slovence pa zaprosil za strpnost, dialog in razumevanje. Odzval se je tudi sopredsednik Romske platforme za dialog in predsednik Romske stranke Srđan Šajn, ki je v pismu slovenski vladi med drugim zapisal, da kriminal in nasilje ne poznata narodnosti. "Tisti, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejanji, so nasprotniki mirnega in skladnega skupnega življenja," je poudaril. Med drugim je pohvalil napore slovenskih oblasti, da preprečijo kolektivno obsodbo romske skupnosti in pojav medetničnih napetosti.

Poziv k odstopu: 'Jožek Horvat Muc nosi objektivno odgovornost za razmere'

Po uboju je sicer zavrelo tudi v romskih organizacijah. Včeraj smo poročali, da Zveza romske skupnosti zahteva takojšen odstop Jožeka Horvata Muca, dolgoletnega predsednika Sveta romske skupnosti. Očitajo mu objektivno odgovornost za eskalacijo razmer na jugovzhodu države. Kot pravijo, je Horvat Muc namesto varovanja interesov vseh Romov skrbel le za lastne interese, pri čemer je dopustil, da je politika Rome - namesto združevala - razklala. Ko je romska skupnost prepuščena sama sebi - brez pravega vodstva, brez podpore in brez etičnega zgleda - so posledice neizogibne. Jožek Horvat Muc nosi objektivno odgovornost za razmere, ki so pripeljale do te točke, so prepričani.

Jožek Horvat Muc FOTO: Bobo icon-expand

Kot so zapisali v sporočilu za javnost pri Zvezi romske skupnosti Umbrella - Dežnik,"zahteva za njegov takojšen, brezpogojen in nepreklicen odstop temelji na moralni, politični in družbeni odgovornosti, ki jo nosi kot dolgoletni predsednik organa, ki bi moral zastopati vse Rome v Sloveniji, a je to poslanstvo žal popolnoma izneveril".