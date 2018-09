Romi nasprotujejo izgradnji japonske tovarne

Na Kočevski občini so potekala vroča pogajanja med tamkajšnjim županom in prebivalci romskega naselja Trata. Slišati je bilo glasno prepiranje, saj bo tik ob naselju v kratkem zrasla tovarna japonske korporacije Yaskawa, Rome pa bi preselili nekaj 100 metrov stran od zdajšnje lokacije. Če Romi predloga občine ne bodo sprejeli, jim februarja 2019 grozi odklop elektrike in vode.