'Romi od Romov bi se lahko na Dolenjskem naučili zglednega sobivanja'

OGLAS

Ko je povedala predsednica, je želela obiskati Puščo, da se na lastne oči prepriča, kako tukaj romska skupnost sobiva z ostalimi prebivalci. "Izjemno zadovoljna sem, da je vrtec tu na Pušči že od leta 1962 in to seveda danes kaže rezultate. 60 let kasneje je lahko ta skupnost vzor ne le ostalim romskim skupnostim po Sloveniji, ampak tudi marsikomu po svetu," je dejala.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo













Nataša Pirc Musar obiskala Puščo icon-picture-layer-2 1 / 8

Omenila je tudi, da je na Dolenjskem več romske problematike, zato si želi, da bi zgledi vlekli. "Danes sem tukaj, da Sloveniji pokažem, da se da in da bi se Romi od Romov lahko na Dolenjskem naučili zglednega sobivanja. Predvsem pa zavedanja o tem, kako zelo pomemben je izobraževalni proces od majhnih korakov naprej," je dejala. Brez tega napredka ne bo, "in tudi sobivanja ne, zato še enkrat poziv z moje strani – otroci v šolo in potem lahko tudi na drugem koncu Slovenije upamo na boljše čase."

Nataša Pirc Musar obiskala Puščo FOTO: Bobo icon-expand