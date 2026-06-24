Romi pri davčnih izvršbah niso bili diskriminirani

Postopek je Zagovornik začel po tem, ko se je nanj obrnil pobudnik, ki je opozoril na domnevno sistemsko diskriminacijo, etnično profiliranje in kolektivno kaznovanje pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Pobudnik se je pri pisanju nanašal na rubeže vozil v skupnih nadzorih finančne uprave (Furs) in policije, za katere je zatrjeval, da naj bi bili usmerjeni predvsem proti pripadnikom romske skupnosti, je pojasnil Zagovornik.

V postopku je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju in ali je bila etnična pripadnost odločilen razlog za izvedbo ukrepov. Po pojasnilih, ki jih je Zagovornik pridobil od Fursa in ministrstva za notranje zadeve, je ugotovil, da sta Furs in policija delovala v okviru svojih zakonskih pristojnosti.

Postopki izvršbe so bili izvedeni na podlagi objektivno ugotovljenih okoliščin, je zapisal Zagovornik. Niti Furs niti policija ne vodita podatkov o etnični pripadnosti posameznikov oziroma prebivalcev posameznih naselij, je dodal.

"Glavni razlog za izvedbo postopkov davčne izvršbe pa po ugotovitvah Zagovornika ni bila etnična pripadnost oseb, zoper katere so bili ukrepi izvedeni. Postopki izvršbe in rubeži vozil so bili izvedeni zaradi neplačanih in zapadlih obveznosti do države," je še navedel.