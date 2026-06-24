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Slovenija

Romi pri davčnih izvršbah niso bili diskriminirani

Ljubljana, 24. 06. 2026 14.24 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA T.H.
Romsko naselje

Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Zagovornik je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju. Diskriminacije ni ugotovil.

Postopek je Zagovornik začel po tem, ko se je nanj obrnil pobudnik, ki je opozoril na domnevno sistemsko diskriminacijo, etnično profiliranje in kolektivno kaznovanje pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe. Pobudnik se je pri pisanju nanašal na rubeže vozil v skupnih nadzorih finančne uprave (Furs) in policije, za katere je zatrjeval, da naj bi bili usmerjeni predvsem proti pripadnikom romske skupnosti, je pojasnil Zagovornik.

Romsko naselje
Romsko naselje
FOTO: POP TV

V postopku je preverjal, ali so bili Romi obravnavani manj ugodno kot druge osebe v primerljivem položaju in ali je bila etnična pripadnost odločilen razlog za izvedbo ukrepov. Po pojasnilih, ki jih je Zagovornik pridobil od Fursa in ministrstva za notranje zadeve, je ugotovil, da sta Furs in policija delovala v okviru svojih zakonskih pristojnosti.

Postopki izvršbe so bili izvedeni na podlagi objektivno ugotovljenih okoliščin, je zapisal Zagovornik. Niti Furs niti policija ne vodita podatkov o etnični pripadnosti posameznikov oziroma prebivalcev posameznih naselij, je dodal.

"Glavni razlog za izvedbo postopkov davčne izvršbe pa po ugotovitvah Zagovornika ni bila etnična pripadnost oseb, zoper katere so bili ukrepi izvedeni. Postopki izvršbe in rubeži vozil so bili izvedeni zaradi neplačanih in zapadlih obveznosti do države," je še navedel.

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KOMENTARJI8

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HardKore
24. 06. 2026 15.52
Kaj pa so oni več, da ne rabijo plačevat davkov?
Odgovori
+1
1 0
oberzajebant
24. 06. 2026 15.51
Diskriminacija se izvaja na državljani, ki hodijo na delo, plačujejo davke in ostale obveznosti. Sploh o bližnjih okoliških krajih. Državljani so diskriminirani tudi z nasiljem etnične populacije nad ostalimi, ker to počnejo nekaznovano. Lahko delajo kar hočejo. USRS je določilo, da zaseg socialnih transferjev ni ustaven....a,res? Kako bodo pa plačali kazni od prekrškov in pa ostale davke, saj so lastniki nepremičnin. Nekateri. Ostali prebivalci so diskriminirani.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
24. 06. 2026 15.43
Ce imajo dolgove za poravnat naj poravnajo, v nasprotnem priemeru se jim ukine socialna ali kakrsen koli dohodek s strani drzave! STEVANOVIC kje si sedaj? Kdaj bodo hodili SOCIALKARJI na dobrodelna dela???
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+3
3 0
Jani.
24. 06. 2026 15.34
Oni pač niso diskriminirani pač pa so to SLO delovni državljani, kateri bivajo v njihovi bližini!!! Odločitev je pravilna.
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+5
5 0
Omreznina2024
24. 06. 2026 15.19
Z našim denarjem jih podpiramo,da se množijo , a oni ne bi spoštovali zakonov, enkrat bo treba naredit red, socialne samo tem ki so izgubili službe, ostali ki so zdravi , mladi , si ne zaslužijo socialne, naj jih končno poterajo, da začnejo kaj delat v korist države. Delovni ljudje imajo pravico odločat, kaj se dela z našim denarjem. Sem bil na eni občinski prireditvi, polno teh malih odebelenih z polno mero alkohola.
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+12
12 0
mali.mato
24. 06. 2026 15.16
Objavite ime tega pobudnika in naj plača vse stroške, ki jih je povzročil!
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+12
12 0
Slovener
24. 06. 2026 14.42
Romi niso diskriminirani, diskriminirani smo tisti ki delamo in plačujemo davke !
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+15
15 0
Slavko BabIč
24. 06. 2026 14.33
Bravo!
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+14
14 0
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