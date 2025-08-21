Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Mesec: Ciljal sem na župana iz Posavja. Pogorelc: Težava so socialni transferji

Ljubljana, 21. 08. 2025 22.53 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Župani dolenjskih občin so vse bolj jezni in zgroženi. Izjave ministra Luke Mesca - tudi o dolenjskih županih, ki da 20 let sploh niso obiskali romskega naselja, s poudarkom, da pozivi k nasilju in oboroževanju ne vodijo nikamor, so močno razburile župane, ki že nekaj časa glede romske problematike pozivajo: 'Vlada, zbudi se!'. Mesec je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je v tej izjavi ciljal na župana iz Posavja.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pereča romska problematika
    01:58
    Iz 24UR ZVEČER: Pereča romska problematika
  • Iz 24UR ZVEČER: Drugi del pogovora Mesca in Pogorelca
    04:10
    Iz 24UR ZVEČER: Drugi del pogovora Mesca in Pogorelca
  • Iz 24UR ZVEČER: Prvi del pogovora Mesca in Pogorelca
    06:17
    Iz 24UR ZVEČER: Prvi del pogovora Mesca in Pogorelca

"Romske tolpe tepejo otroke, to je preseglo vse meje," je le eden od medijskih zapisov zadnjih dni, podkrepljen z brutalnimi fotografijami, ki poročajo o romski problematiki na jugovzhodu Slovenije. 

Nedavno: pretep 17-letnika. To naj bi storil storilec, ki je 10 dni prej pretepel še dva mladoletnika, v sedmih letih pa ga je policija obravnavala kar 65-krat. Pred slabim mesecem je domačine v Dobruški vasi šokiralo streljanje, pred pestmi vročekrvnežev pa ni bil varen niti ribniški župan. Domačinom se ne zdijo smešni niti vlomi, pred nasiljem niso varne niti uradne osebe.

Nasilje pa se je razširilo tudi do prestolnice. Hudo jo je - praktično brez razloga - skupil 70-letni kmet. Da se težave stopnjujejo tudi v Ljubljani, je priznal župan Zoran Janković.

Pogovor v studiu

V studio naše oddaje pa sta prišla minister Luka Mesec in ribniški župan Samo Pogorelc. "Vem, da ti štirje župani delajo in so zelo aktivni v romski problematiki," je Mesec dejal za dolenjske župane. "Sem pa bil v romskem naselju v Posavju, kjer so mi povedali, da župan, ki je tam že 20 let, še ni bil pri njih. Na to sem ciljal," je pojasnil v odgovoru na očitke dolenjskih župan, ki jih je razjezila njegova izjava iz sredine avgusta.

Pristojnemu ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ribniški župan Pogorelc odvrnil, da so srž problema previsoki socialni transferji.

Njun pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

romi problematika romska Luka Mesec Samo Pogorelc
Naslednji članek

Policijska postaja v Ajdovščini ponovno odprta, a koliko časa bo tako?

SORODNI ČLANKI

Župani jugovzhodne Slovenije znova poudarili nujnost večjega zaposlovanja Romov

Romi iz Pomurja: Ne mečite nas v isti koš

Minister o 'festivalu opozicijskih strank', poslanka: Sram naj ga bo

Prijeli še tri napadalce na 70-letnega kmeta, pomagala tudi romska skupnost

Golob: Le represija ni odgovor na romska vprašanja

Po napadu na župana Ribnice se prebivalci počutijo ogrožene

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110