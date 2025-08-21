Mesec: Ciljal sem na župana iz Posavja. Pogorelc: Težava so socialni transferji

"Romske tolpe tepejo otroke, to je preseglo vse meje," je le eden od medijskih zapisov zadnjih dni, podkrepljen z brutalnimi fotografijami, ki poročajo o romski problematiki na jugovzhodu Slovenije.
Nedavno: pretep 17-letnika. To naj bi storil storilec, ki je 10 dni prej pretepel še dva mladoletnika, v sedmih letih pa ga je policija obravnavala kar 65-krat. Pred slabim mesecem je domačine v Dobruški vasi šokiralo streljanje, pred pestmi vročekrvnežev pa ni bil varen niti ribniški župan. Domačinom se ne zdijo smešni niti vlomi, pred nasiljem niso varne niti uradne osebe.
Nasilje pa se je razširilo tudi do prestolnice. Hudo jo je - praktično brez razloga - skupil 70-letni kmet. Da se težave stopnjujejo tudi v Ljubljani, je priznal župan Zoran Janković.
Pogovor v studiu
V studio naše oddaje pa sta prišla minister Luka Mesec in ribniški župan Samo Pogorelc. "Vem, da ti štirje župani delajo in so zelo aktivni v romski problematiki," je Mesec dejal za dolenjske župane. "Sem pa bil v romskem naselju v Posavju, kjer so mi povedali, da župan, ki je tam že 20 let, še ni bil pri njih. Na to sem ciljal," je pojasnil v odgovoru na očitke dolenjskih župan, ki jih je razjezila njegova izjava iz sredine avgusta.
Pristojnemu ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je ribniški župan Pogorelc odvrnil, da so srž problema previsoki socialni transferji.
Njun pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.