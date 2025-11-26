Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Notranji minister obsoja grožnje Fursu, Policiji izdal nove usmeritve

Ljubljana, 26. 11. 2025 22.54 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Kako gleda na grožnje državnim uslužbencem s strani pripadnikov romske skupnosti in kakšne so najnovejše usmeritve Policiji na jugovzhodu države? Kakšna je trenutna varnostna ocena na tem območju? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost minister za notranje zadeve Branko Zlobko.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z ministrom Zlobkom
    05:24
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z ministrom Zlobkom
  • Iz 24UR ZVEČER: Grožnje Fursu
    02:32
    Iz 24UR ZVEČER: Grožnje Fursu

Notranji minister Branko Zlobko je v oddaji ostro obsodil grožnje, ki so bile izrečene državnim uslužbencem finančne uprave. Poudaril je, da je Policija nemudoma ukrepala in storilca pridržala. "Prepričan sem, da bo Policija v vseh primerih tudi v bodoče ravnala tako in bo ta dejanja tudi obravnavala."

Minister je opozoril, da so nasilna ravnanja in grožnje v slovenski družbi neprimerna in da jih je treba odločno zavračati.

Preberi še Na Facebooku pozival k nasilnemu upiranju davčnim izvršbam

Notranji minister, ki je položaj prevzel pred dobrim tednom, je že izdal ključne usmeritve Policiji. Prve so usmeritve za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.

Druge so nadaljnje usmeritve v kontekstu Šutarjevega zakona, kjer je naložil generalnemu direktorju policije, da zagotovi policistom ustrezna pojasnila za njegovo izvajanje.

Branko Zlobko
Branko Zlobko FOTO: Bobo

Tretji sklop navodil pa se nanaša na učinkovito obravnavanje medvrstniškega nasilja, pri čemer je minister določil, da mora Policija izkazati ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, zlasti medvrstniškega, ter proaktivno odkrivati nove oblike nasilja, vključno s tistimi v virtualnem okolju.

Glede varnostnega položaja v jugovzhodni Sloveniji je minister ocenil, da je ta stabilen, vendar opaža "nekoliko poslabšanje", zaradi česar so na terenu okrepljene policijske in posebne enote.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
branko zlobko romi grožnje
Naslednji članek

Vipavska hitra cesta po večmesečni zapori znova prevozna v obe smeri

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363