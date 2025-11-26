Notranji minister obsoja grožnje Fursu, Policiji izdal nove usmeritve

Notranji minister Branko Zlobko je v oddaji ostro obsodil grožnje, ki so bile izrečene državnim uslužbencem finančne uprave. Poudaril je, da je Policija nemudoma ukrepala in storilca pridržala. "Prepričan sem, da bo Policija v vseh primerih tudi v bodoče ravnala tako in bo ta dejanja tudi obravnavala."
Minister je opozoril, da so nasilna ravnanja in grožnje v slovenski družbi neprimerna in da jih je treba odločno zavračati.
Notranji minister, ki je položaj prevzel pred dobrim tednom, je že izdal ključne usmeritve Policiji. Prve so usmeritve za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.
Druge so nadaljnje usmeritve v kontekstu Šutarjevega zakona, kjer je naložil generalnemu direktorju policije, da zagotovi policistom ustrezna pojasnila za njegovo izvajanje.
Tretji sklop navodil pa se nanaša na učinkovito obravnavanje medvrstniškega nasilja, pri čemer je minister določil, da mora Policija izkazati ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, zlasti medvrstniškega, ter proaktivno odkrivati nove oblike nasilja, vključno s tistimi v virtualnem okolju.
Glede varnostnega položaja v jugovzhodni Sloveniji je minister ocenil, da je ta stabilen, vendar opaža "nekoliko poslabšanje", zaradi česar so na terenu okrepljene policijske in posebne enote.
Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.