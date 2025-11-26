Notranji minister obsoja grožnje Fursu, Policiji izdal nove usmeritve

Kako gleda na grožnje državnim uslužbencem s strani pripadnikov romske skupnosti in kakšne so najnovejše usmeritve Policiji na jugovzhodu države? Kakšna je trenutna varnostna ocena na tem območju? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost minister za notranje zadeve Branko Zlobko.

Notranji minister Branko Zlobko je v oddaji ostro obsodil grožnje, ki so bile izrečene državnim uslužbencem finančne uprave. Poudaril je, da je Policija nemudoma ukrepala in storilca pridržala. "Prepričan sem, da bo Policija v vseh primerih tudi v bodoče ravnala tako in bo ta dejanja tudi obravnavala." Minister je opozoril, da so nasilna ravnanja in grožnje v slovenski družbi neprimerna in da jih je treba odločno zavračati.

Notranji minister, ki je položaj prevzel pred dobrim tednom, je že izdal ključne usmeritve Policiji. Prve so usmeritve za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. Druge so nadaljnje usmeritve v kontekstu Šutarjevega zakona, kjer je naložil generalnemu direktorju policije, da zagotovi policistom ustrezna pojasnila za njegovo izvajanje.

Branko Zlobko FOTO: Bobo icon-expand