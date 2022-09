Kako bodo romsko problematiko reševale stranke?

Po pričevanju več prebivalcev Dolenjske, ki zaradi, kot pravijo, groznih izkušenj z nekaterimi Romi živijo v strahu, smo vprašanja glede konkretnih rešitev romske problematike naslovili na politične stranke. V Gibanju Svoboda so tako izpostavili zagotavljanje intervencij, krepitev policijskega dela in boljšo integracijo Romov, v SD menijo, da je treba vzpostaviti ravnovesje med pravicami in dolžnostmi slehernika, NSi je že v začetku leta želela spremeniti zakonodajo, da bi morali biti upravičenci do socialne pomoči dolžni otroke pošiljati v šolo, v Levici pa so prepričani, da je revščina tista, ki ljudi potisne v razna protizakonita ravnanja.

Po strelskem obračunu v Brezju pri Mirni Peči, v katerem je ena oseba umrla, še tri pa so bile ranjene, smo govorili z več prebivalci vasi na območju Dolenjske, ki so delili svoje, kot pravijo, grozne izkušnje z nekaterimi Romi. Odkar so jo Romi pretepli, ob Krko ne hodi več, pravi domačinka. Prebivalci več vasi na Dolenjskem opozarjajo, da so razmere nevzdržne, živeti morajo v strahu. Eden od občanov je večkrat prijavil, da so mu kradli iz trgovine, drugemu so v seno potresli žebljičke. Kljub številnim klicem na Policijo se nič ne spremeni. "Ti naši privilegirani prebivalci so pač privilegirani," je pojasnila domačinka. "Nekaj se bo moralo spremeniti, saj tako ne moremo več naprej," je medtem odločen prebivalec Krške vasi. Policija se je na očitke odzvala le skopo: "Na vsak klic se odzovemo", s tožilstva so odgovorili, da je mnenje, da Romi ostajajo nekaznovani, zgrešeno. Kako bi reševali perečo romsko problematiko, smo vprašali tudi aktualne koalicijske in opozicijske stranke in jih prosili za konkretne rešitve obstoječega stanja. Na odgovore stranke SDS še čakamo.

Gibanje Svoboda: Zagotavljanje intervencij in krepitev policijskega dela V Gibanju Svoboda so poudarili, da sta tako osebno dostojanstvo kot varnost pomembni človekovi pravici, ki ju mora država zagotavljati vsem ljudem pod enakimi pogoji. "Naš cilj je krepitev svobodne države ob krepitvi zavedanja vsakega od nas, da spoštuje pravni red, ki pa mora biti seveda kar najbolj široko in obče razumljen in sprejet," pravijo. Po njihovem mnenju bi bilo treba romsko problematiko reševati sistemsko. "Varnostni ukrepi, ki jih izvajata Ministrstvo za notranje zadeve in Policija (denimo z zagotavljanjem intervencij v romskih naseljih, povečevanjem svoje vidnosti in prisotnosti na omenjenih območjih, s proaktivnostjo obravnav potencialnih varnostnih dogodkov, povečevanjem občutkom varnosti in krepitvijo izvajanja policijskega dela v skupnosti), so le del strategije za izboljšanje omenjene problematike," pravijo in dodajajo, da je nujno tudi povečanje predvsem učinkovitosti socialne integracije Romov in izvajanje drugih preventivnih ukrepov.

icon-expand "Mečejo smeti in ne pospravljajo za seboj, to je obup," pravijo prebivalci Krške vasi. FOTO: osebni arhiv bralca

SD: Treba je vzpostaviti ravnovesje med pravicami in dolžnostmi slehernika V stranki SD pravijo, da so seznanjeni s situacijo, ki se nanaša na stanje, ki zadeva romsko problematiko na jugovzhodnem delu Slovenije. Poslanec SD Predrag Bakovič tekom svojega delovanja v državnem zboru opozarja na potrebo po aktivnem reševanju problematike integracije Romov. V stranki zagotavljajo, da so rešitve skozi poslanska vprašanja in individualne pogovore iskali z različnimi ministrstvi – MNZ, MP, MOP, MDDSZ ter MIZŠ. Po njihovem mnenju morajo omenjena ministrstva bolj aktivno in bolj konkretno nasloviti vse s tem vprašanjem povezane izzive. "Zavedati se je potrebno, da so izzivi pri reševanju omenjene problematike strnjeni v sklope izobraževanja, bivanjskih razmer, zaposlovanja in varnostnih razmer. Vse te sklope je potrebno obravnavati skupno, ne parcialno. Tragični dogodek, ki se je nedavno zgodil, ki pa žal ni edini, je zgolj posledica neurejenih razmer na vseh prej naštetih področjih," pravi Baković, ki dodaja, da se stanje ne bo spremenilo, dokler ne bo vzpostavljeno ravnovesje med pravicami in dolžnostmi slehernika. "Menimo, da je potrebno v reševanje te problematike vključiti vse omenjene deležnike, ki ne bodo reševali zadevo zgolj prek posameznih resorjev, temveč celovito," še pravi. SD zato kot ključno izpostavlja integracijo ter celostno in preventivno delovanje.