'Rdeča linija ni samo pri kriminalu, potrebno je iti v šolo in na delo'

Župan Ribnice Samo Pogorelc je dejal, da bo z napovedmi državnih oblasti zadovoljen takrat, "ko bodo rezultati na terenu v Sloveniji pokazali, da je zakonodaja padla na plodna tla". Enostavno bo potrebno spremeniti zakonodajo, poudarja. "To, da se bomo samo pogovarjali, ni dovolj. Prav je, da pokažemo s prstom, kaj na terenu ne deluje. To je ves čas eskaliralo, da je prišlo do te situacije danes. Dovolj je bilo leporečenja, treba je ukrepati, ker na terenu vidimo, da sobivanje trenutno ni možno."

predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, sicer iz Prekmurja, se strinja, da je potrebno doseči rezultate in epilog. "Kar se tiče samih dogodkov na jugovzhodu Slovenije, smo tudi sami zelo ogorčeni. Rad bi opozoril, da govorimo o posameznikih Romih, ki so storilci kaznivih dejanj. Ne govorimo o romski skupnosti." Muc je izpostavil, da je tudi na jugovzhodu "veliko Romov, ki nimajo nič opraviti s kriminaliteto, so pošteni in obsojajo tovrstna dejanja". Kritiziral je nekatere državne institucije, ki da ne opravljajo vseh svojih dolžnosti. "Najprej so župani opozarjali, da romski otroci ne hodijo v šolo, tukaj je nekaj narobe in je potrebno nekaj spremeniti, da bodo otroci imeli voljo in možnost, da gredo v šolo."