V Brežicah učenec napadel sovrstnika, župan: 'Ljudje ne zaupajo več Policiji'

Kot še pravi, so jih starši obvestili, da bodo danes učence zadržali doma, saj so pretreseni enako kot zaposleni. "Na šoli so incidenti, v katere so bili vpleteni Romi, že bili in reševali smo jih s pomočjo CSD-ja, policije, ministrstva, inšpektorata ... Žal ugotavljamo, da smo izčrpali vse pravne in zakonske možnosti ukrepanja, a smo pri vsem tem zelo nemočni," pravi.

Dodala je še, da v šoli vedno ukrepajo v skladu z zakonodajo in protokoli. "O dogodku smo takoj obvestili reševalce, Policijo in otrokove starše. Obvestili smo tudi Ministrstvo za izobraževanje, ki so z romsko problematiko na naši šoli že bili seznanjeni in smo skupaj že reševali situacije. Na šoli imamo tudi zunanjo sodelavko, ki v okviru CSD skrbi za Rome," je povedala.

Ravnateljica osnovne šole Anja Zevnik je za 24ur.com povedala, da je v ponedeljek nekaj čez 7. uro zjutraj romski učenec vstopil v učilnico 9. razreda in udaril enega izmed učencev. "Ko se mu je napadeni učenec umikal, ga je še porinil, tako da je zadel ob rob mize in utrpel dodatne poškodbe. Nemudoma smo oskrbeli poškodovanega učenca, nasilneža pa smo odstranili iz šole," je pojasnila.

Župan: Občutek imam, da policija tega ne obvladuje več

Po besedah župana Ivana Molana ne gre za osamljen primer - ne na šoli, ne na splošno v občini. Pravi, da se počutijo nemočne, strah je tudi domačine, saj se po njegovih besedah dnevno soočajo s krajami in nasiljem, stvari pa so po njegovi oceni ušle izpod nadzora. "Ljudje ne zaupajo več policiji," je dodal.

Prav zaradi porasta kaznivih dejanj posameznih Romov bodo sklicali tudi izredno sejo občinskega sveta s predstavniki pristojnih institucij. Občina je namreč z zakonodajo omejena na področju zagotavljanja varnosti.

Na občinski seji so zahtevali, da v torek pred šolo pride policijska patrulja, hkrati pa so zagotovili še dodatnega varnostnika. Za varnost bodo skrbeli do konca šolskega leta. "Policija pravi, da je vse pod kontrolo, a občutek imam, da policija več ne obvladuje tega."

Vsem, ki jih je napad v šoli pretresel, bo Zdravstveni dom Brežice zagotovil tudi psihološko pomoč.

Župan je spomnil, da so župani 11 občin jugovzhodne Slovenije zbrali podpise več tisoč državljanov in v Državni zbor vložili pobudo za spremembo zakonodaje, vendar so bili zavrnjeni. Pristojna ministrstva naj bi do konca leta 2023 pripravila boljše predloge spremembe zakonodaje, a do danes se ni zgodilo nič. Kje se je zataknilo, smo vprašali pristojna ministrstva, na njihove odgovore še čakamo.

Policija: Poškodovani učenec je moral iskati zdravniško pomoč, gre za lahke telesne poškodbe

Na Policiji so potrdili, da so v ponedeljek zjutraj obravnavali medvrstniško nasilje na eni izmed osnovnih šol v okolici Brežic. "Poškodovani učenec je moral iskati zdravniško pomoč. Na primer so se v šoli takoj odzvali in o tem obvestili policiste, ki preiskujejo primer zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe," pojasnjujejo.

Na policijski upravi so dodali, da Policija izvaja dodatne aktivnosti za zagotavljanje varnosti. "Zaradi varstva osebnih podatkov in udeleženih mladoletnih oseb drugih podrobnosti ne moremo posredovati javnosti," so razložili.