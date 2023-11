Romun po avtocesti z dvema promiloma v krvi in luknjami na pnevmatikah

Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma dobra dva promila.

V postopku preverjanja tehnične brezhibnosti vozila so policisti ugotovili še, da sta bili na priklopnem vozilu dve pnevmatiki prekomerno obrabljeni. "Na zgornjem sloju pnevmatik je bilo več lukenj," so sporočili s PU Celje. Voznika so policisti privedli na Okrajno sodišče v Celju, kjer so mu s sodbo izrekli globo v višini 1600 evrov in 18 kazenskih točk.

"Vožnja pod vplivom alkohola je izredno nevarna, zato naj vozniki upoštevajo, da alkohol in volan ne sodita skupaj," še opozarjajo na Policiji.