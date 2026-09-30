Romunski parlament znova zavrnil kandidata za predsednika vlade

Petinštiridesetletni Siegfried Muresan je na glasovanju prejel le 182 glasov v 464-članskem parlamentu, za sestavo vlade bi jih potreboval 233.

Pred tem se je v parlamentu zavzel za oblikovanje proevropske vlade z ambicioznim programom reform. Poslancem je dejal tudi, da izbirajo med "Romunijo, ki napreduje, in tisto, ki stoji na mestu" oziroma med "reformami in ohranjanjem statusa quo".

Predsednik Nicusor Dan skuša končati politično krizo v državi, potem ko je parlament maja izglasoval nezaupnico vladi premierja Ilije Bolojana. Predlog o nezaupnici je vložila skrajna desnica skupaj s socialdemokrati (PSD), ki so bili dotlej del koalicije. Predlog so med drugim utemeljili s kritiko Bolojanove varčevalne politike.