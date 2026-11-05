Romunski račun Goloba: na isti banki račun odprl tudi Gen-I

"Za račun sem izvedel slučajno, ker sem zaprosil Furs za podatke," pojasnjuje predsednik Svobode prvič po našem razkritju o zaključku kriminalističnih postopkov. Vztraja, da romunskega računa on ni odprl in da zanj niti enkrat ni plačal stroškov vodenja. "Takoj ko sem zanj izvedel, so ga Romuni zaprli sami in na tem računu ni bilo nikoli niti evra," trdi Golob.

Pri čemer se je pokesal za tri napačne informacije, ki jih je posredoval javnosti, tudi to, da je za leto odprtja računa navajal leto 2018, čeprav je iz uradnih romunskih zapisov razvidno leto 2005. "Furs je tisti, ki mi je dal potrdilo in ga mam tudi danes, ki govori v resnici o davčnem letu 2017, medtem ko podatke dobijo za 2018."

In zakaj je papirje Fursa, pa romunskega tožilstva in banke, ki govori o človeški napaki - kljub velikemu javnemu interesu razkril šele tri leta po tem, ko jih je prejel? "Zaradi tega ker nisem bil niti najmanj zadovoljen z odzivom banke in si še pridržujem pravico, da bom mogoče sprožil še kakšen postopek proti njim," zatrjuje Golob, ki je razkril še eno doslej neznano okoliščino. "Edinkrat, ko je moj potni list šel v roke Raiffeisen banke, je bilo v letu 2011."

Ravno v letu, ko naj bi banka torej račun pomotoma povezala z njim. Istočasno pa je - danes razkriva Golob - na tej isti banki račun odprl Gen-I. "Se pravi podjetje, ki sem ga vodil, je odprlo devinzi račun. Očitno je moj potni list takrat in podatki so bili s človeško napako preneseni na ta račun."

Obregnil pa se je tudi ob napoved predsednika vlade. "Mislim, da je to, kar se je zdaj odkrilo, samo površina in da bo še marsikaj prišlo na dan," je zadevo v sredo komentiral Janez Janša. Aktualni oblasti je Golob očital vpletanje v odprte policijske postopke.