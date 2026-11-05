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Romunski račun Goloba: na isti banki račun odprl tudi Gen-I

Ljubljana, 05. 11. 2026 20.10 pred 9 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Žana Vertačnik
Robert Golob

Nove podrobnosti glede domnevnega romunskega bančnega računa predsednika Svobode Roberta Goloba. V letu 2011, ko naj bi banka račun povezala z njim, je - po Golobovih navedbah - na tej banki račun odprlo podjetje Gen-I, ki ga je takrat vodil. Je torej takrat prišlo do pomote oziroma človeške napake, o kateri govori banka? In zakaj Golob te okoliščine javnosti razkriva šele danes?

"Za račun sem izvedel slučajno, ker sem zaprosil Furs za podatke," pojasnjuje predsednik Svobode prvič po našem razkritju o zaključku kriminalističnih postopkov. Vztraja, da romunskega računa on ni odprl in da zanj niti enkrat ni plačal stroškov vodenja. "Takoj ko sem zanj izvedel, so ga Romuni zaprli sami in na tem računu ni bilo nikoli niti evra," trdi Golob.

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Pri čemer se je pokesal za tri napačne informacije, ki jih je posredoval javnosti, tudi to, da je za leto odprtja računa navajal leto 2018, čeprav je iz uradnih romunskih zapisov razvidno leto 2005. "Furs je tisti, ki mi je dal potrdilo in ga mam tudi danes, ki govori v resnici o davčnem letu 2017, medtem ko podatke dobijo za 2018."

In zakaj je papirje Fursa, pa romunskega tožilstva in banke, ki govori o človeški napaki - kljub velikemu javnemu interesu razkril šele tri leta po tem, ko jih je prejel? "Zaradi tega ker nisem bil niti najmanj zadovoljen z odzivom banke in si še pridržujem pravico, da bom mogoče sprožil še kakšen postopek proti njim," zatrjuje Golob, ki je razkril še eno doslej neznano okoliščino. "Edinkrat, ko je moj potni list šel v roke Raiffeisen banke, je bilo v letu 2011."

Ravno v letu, ko naj bi banka torej račun pomotoma povezala z njim. Istočasno pa je - danes razkriva Golob - na tej isti banki račun odprl Gen-I. "Se pravi podjetje, ki sem ga vodil, je odprlo devinzi račun. Očitno je moj potni list takrat in podatki so bili s človeško napako preneseni na ta račun."

Obregnil pa se je tudi ob napoved predsednika vlade. "Mislim, da je to, kar se je zdaj odkrilo, samo površina in da bo še marsikaj prišlo na dan," je zadevo v sredo komentiral Janez Janša. Aktualni oblasti je Golob očital vpletanje v odprte policijske postopke.

Preberi še Bančni račun v Romuniji: če ga ni odprl Golob, kdo ga je?

Kako Golobu odgovarjajo vladajoči in za kaj sploh gre?

Golob govori o primeru Hudohmeta, svojega - v Romuniji priprtega nekdanjega bližnjega sodelavca.

Pri čemer namiguje, da zaključek kriminalistične preiskave o romunskem bančnem računu in Hudohmetov odprti postopek ne sovpadata naključno.

Na ministrstvu Francija Matoza nam na očitke še niso odgovorili.

Smo pa pri njih že prej poizvedovali o postopkih glede romunskega bančnega računa. Pravijo, da so v tej zadevi konec oktobra nadzorniki Direktorata za policijo in druge varnostne naloge od policije zahtevali poročilo.

Zanima jih torej, ali je policija v tem primeru svoje naloge opravila, kot bi jih morala.

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KOMENTARJI8

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Oliguma
05. 11. 2026 20.20
Če ni gor vsaj 100 mil.potem verjamemo, da to ni golobov račun.
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+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
05. 11. 2026 20.20
Holob si intehritete, pardon odprtje racuna ni predstavljal tako. Ta ne sodi drugam kot na Dob. Ze samo ker je hotel ukrasti tisto "nagrado" 1 mio v gen,i, kak šele za vse ostalo
Odgovori
0 0
DihtKomentator
05. 11. 2026 20.19
a mislite da ce bi se to “zgodilo” jansi to ne bi bila izredna in prva novica pri oddaji 24ur?
Odgovori
+1
1 0
Kod.
05. 11. 2026 20.19
Se pravi en račun je odprl robi drugega leta prej romunski robi,računa so združili slovenskemu robiju.....Lepa pravljica😁
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+1
1 0
kinimod
05. 11. 2026 20.16
Crknu bom od smeha....pomota ?
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+3
4 1
main
05. 11. 2026 20.16
Kako veš, da ni bilo gor niti evra, če pa nisi vedel zanj in ni tvoj. Nepooblaščeni ne morejo vpogledati v tuje račune. Samo ti izgleda vidiš vsebino tujih računov
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+4
4 0
kakorkoliže
05. 11. 2026 20.15
Kanalizirajo denar pri belem dnevu in se nato do onemoglosti sprenevedajo.
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+5
5 0
Vera in Bog
05. 11. 2026 20.13
Ta je hujši od šlosarja
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+5
6 1
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