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Slovenija

Romunski račun Roberta Goloba: zlorabe identitete niso ugotovili

Ljubljana, 03. 11. 2026 19.37 pred 30 minutami 2 min branja 53

Avtor:
Nika Kunaver
Robert Golob pri predsednici države

Policija je končala preiskovanje skrivnostnega romunskega računa Roberta Goloba. Čeprav je nekdanji premier večkrat javno zatrjeval, da računa ni odprl sam in da so mu ukradli identiteto, kriminalisti v sodelovanju z romunskimi kolegi zlorabe njegove identitete niso ugotovili.

Zgodba o romunskem računu Roberta Goloba je predmet javne razprave že vse od parlamentarnih volitev leta 2022.

Da ima odprt račun v kraju blizu Bukarešte, je Golob izvedel, ko ga je o tem obvestil Furs. Vse od takrat trdi: "Nimam nobenega računa v tujini, ker nisem nikoli nobenega sam odprl. Mimogrede, z napačnim naslovom. Navedena je ulica, ki ne obstaja. Kromberk 72 ne obstaja."

In še lani: "O tem, ali je bila Miki Miška, kot pravite vi, mogoče v vašem svetu, ja, ima neko vlogo. Jaz verjamem, da bodo pravosodni postopki pokazali, kaj je resnica. Ti trajajo, bodo pa prišli do konca."

Zdaj, leto dni po tem nastopu v parlamentu, so novogoriški kriminalisti preiskavo domnevne zlorabe Golobove identitete zaključili.

Njihov zaključek: zbrani podatki in dokumentacija utemeljenega suma kaznivih dejanj niso potrdili.

Po domače: preiskava zlorabe Golobove identitete ni potrdila. In to po tem, ko so podatke pridobili tudi od romunskih varnostnih in pravosodnih organov.

Kriminalisti novogoriške policijske uprave so zato tožilstvu poslali zgolj poročilo.

In kaj danes pravi Golob? Pred kamero ni želel. Pisno pa nam je odgovoril, da je romunsko tožilstvo preiskavo zaradi kratkega zastaralnega roka ustavilo.

Kot dokaz prilaga tudi pojasnilo romunske podružnice banke Raiffeisen iz leta 2023: da Robert Golob, imetnik romunskega računa, in takratni slovenski premier nista ista oseba. Da banka z Golobom ni imela aktivnega poslovnega razmerja in da naj bi račun z njim povezali zaradi človeške napake in podobnih identifikacijskih podatkov.

Da je romunsko tožilstvo preiskavo res ustavilo in zakaj, neposredno pri njih nismo mogli preveriti, saj na naša novinarska vprašanja niso odgovorili.

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KOMENTARJI53

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tadej991
03. 11. 2026 20.07
Škoda...
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+1
1 0
Jožajoža
03. 11. 2026 20.07
vse poti vodijo v klet ZLAAA ,od koder dirigirajo policiji,tožilstvu,sodstvu.....
Odgovori
-1
0 1
rahlo_nepristranski
03. 11. 2026 20.08
Torej k vam levičarjem ane plačanec
Odgovori
0 0
Arlo
03. 11. 2026 20.08
Svoboda je klet dobrote...🤦
Odgovori
0 0
lokson
03. 11. 2026 20.07
A bo to tudi 3 mesece na naslovnici in pospremljeno z dnevnimi izlivi čustev kolesariata.
Odgovori
+1
1 0
VIDMAXpikaCOM
03. 11. 2026 20.07
Evo spet mafija v igri. Bolj si lopov, bolj si zaščiten ane golobar sluzast nakladaški.
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+3
3 0
Arlo
03. 11. 2026 20.06
On in Musarca sta oba bila na silo izvoljena.
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
03. 11. 2026 20.06
hahaha,pa saj veste,kdo je na oblasti,janšisti,ki imajo svoje na policiji,sodstvu,vojski,....to je za pričakovat.
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-1
0 1
MissYay
03. 11. 2026 20.06
A vam je sedaj končno jasno, da smo imeli pretekla štiri leta na čelu vlade lažnivca, lopova in kriminalca? In 20 % volilcev je temu nasedlo in mu verjame še sedaj. Zato, ker je Slovenija ukradena država in ljudstvo samo se noče potrudit, da bi odšlo na volitve in odplaknilo kriminalce s politične scene.
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+4
4 0
zmerni pesimist
03. 11. 2026 20.06
Ta je pa dobra imam polepšan večer
Odgovori
+2
2 0
Cenb77
03. 11. 2026 20.05
HahahHaha... veliki prerok.... rešitelj Slovenije... mesija svobode... laže od prvega dne... ovčice pa plešejo...
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+4
6 2
03. 11. 2026 20.03
Uh kak prispevek! Ni preiskave ni kriv jih večina pomisli. Ni preiskave, ker ni nihče zlorabil njegovega imena in je račun pristen je pa resnica. Samo tega pa novinar ne pove, le zakaj?
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+6
8 2
rindingind
03. 11. 2026 20.03
Temu tud ne moreš verjet ,da reče ,da je šel srat. Je sigurno scal. Pataloški lažnjivec ali pa demenca.
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+5
7 2
Kod.
03. 11. 2026 20.03
Lahko pa ima dvojnika v romunski senci😁
Odgovori
+3
4 1
Teleport
03. 11. 2026 20.03
Vse poti vodijo v ri romunijo
Odgovori
+5
6 1
EU Dig. Cenzura
03. 11. 2026 20.03
No ali vsi vidite da je vse dogorje o vnaprej. Vsi delajo skupaj, vsi so isti!!! Nihce ne bo odgovarjal za nic. Samo narod lahko sodi tem ljudem!
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+3
4 1
mejacrnikal
03. 11. 2026 20.01
naj mi kdo razlozi zakaj so novico dali na prvo stran in po par minutah "skrili"
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+5
6 1
ap100
03. 11. 2026 20.01
ko zapoje še Martin iz kosova, in Hudi kmet bo najbolje da ostane nekje na dopustu
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+3
4 1
gadje
03. 11. 2026 20.01
Nobene preiskave ne bo. Torej se je zlagal, ker je trdil da ni njegov račun. Sam račun sploh ni problem. Problem je ker se je zlagal. In 20% Slovenije njega voli. 😅
Odgovori
+0
4 4
lokson
03. 11. 2026 20.01
Ampak kako spretno ste tole zapisali. Več kot polovico bralcev, si iz zapisa predstavlja, da Golob ni kriv. Zakaj??.Čemu??
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+6
9 3
mali.mato
03. 11. 2026 20.00
Odlično zadeta naslovna fotografija! V stilu, kaj mi pa morete.....
Odgovori
+10
11 1
ManBoy
03. 11. 2026 20.00
Lol, ali je kdo dejansko verjel Golobu?
Odgovori
+7
9 2
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