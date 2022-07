Romunski sivi ptici pripravljeni za odmet vode nad Krasom

Danes pri gašenju požara pomagajo policijski top ter zračna plovila iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije. Na pomoč pa so v soboto v Slovenijo prispela tudi tri romunska letala - dve letali spartan za gašenje ter transportno letalo C130 hercules za logistično podporo.

Romunska spartana, ki sta stacionirana na brniškem letališču, sta že v soboto nad plamene odvrgla več tisoč litrov vode. Spartan sicer zmore nad plamene ponesti do 6000 litrov vode. Kot so že včeraj sporočili iz ministrstva za obrambo in civilne zaščite, bodo letali uporabili, ko bodo razmere to dopuščale.