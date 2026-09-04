Romunu niso želeli oddati avtomobila, zagovornik ugotovil diskriminacijo

V podjetju se romunskemu državljanu niso odzvali na dvakrat poslano prošnjo za ponudbo, zato je na spletu objavil kritičen komentar in podjetju dal slabo oceno. Na to so se v podjetju odzvali in v javno objavljenem odgovoru zapisali, da mu avtomobila zaradi te ocene ne bodo oddali in da tako ali tako vozil ne izposojajo strankam iz Romunije, so opisali pri varuhu.

Zagovornik Miha Lobnik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil diskriminacijo na podlagi državljanstva oziroma kraja bivanja. "Podjetje svojih storitev stranki ni nudilo izključno zaradi teh dveh osebnih okoliščin, kar je prepovedano," je dejal.

Za takšne primere imamo po njegovih opozorilih v Sloveniji in EU zakone, ki nas ščitijo pred slabšo obravnavo na podlagi naših osebnih okoliščin. K ukrepanju je zato pozval tudi tržni inšpektorat. "Pričakujem, da bo v tem primeru ustrezno oglobil odgovorne," je dodal.