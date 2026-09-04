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Slovenija

Romunu niso želeli oddati avtomobila, zagovornik ugotovil diskriminacijo

Bled/Ljubljana, 04. 09. 2026 11.35 pred 34 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA
Najem avtomobila

Zagovornik Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo Romuna pri dostopu do izposoje avtomobila. Podjetje z Bleda mu vozila ni oddalo v najem zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Ravnanje meče slabo luč na slovenski turizem, so zapisali pri zagovorniku.

Zagovornik je ugotovil, da je blejsko podjetje diskriminiralo romunsko stranko.
Zagovornik je ugotovil, da je blejsko podjetje diskriminiralo romunsko stranko.
FOTO: Dreamstime

V podjetju se romunskemu državljanu niso odzvali na dvakrat poslano prošnjo za ponudbo, zato je na spletu objavil kritičen komentar in podjetju dal slabo oceno. Na to so se v podjetju odzvali in v javno objavljenem odgovoru zapisali, da mu avtomobila zaradi te ocene ne bodo oddali in da tako ali tako vozil ne izposojajo strankam iz Romunije, so opisali pri varuhu.

Zagovornik Miha Lobnik je v postopku ugotavljanja diskriminacije ugotovil diskriminacijo na podlagi državljanstva oziroma kraja bivanja. "Podjetje svojih storitev stranki ni nudilo izključno zaradi teh dveh osebnih okoliščin, kar je prepovedano," je dejal.

Za takšne primere imamo po njegovih opozorilih v Sloveniji in EU zakone, ki nas ščitijo pred slabšo obravnavo na podlagi naših osebnih okoliščin. K ukrepanju je zato pozval tudi tržni inšpektorat. "Pričakujem, da bo v tem primeru ustrezno oglobil odgovorne," je dodal.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Googlebot
04. 09. 2026 12.39
Zdaj če je oseba iz območja tveganja bi mo to mogli pojasnit. Ne pa ignorirat. Tako se ne dela z nobeno stranko.
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0 0
slovenec12
04. 09. 2026 12.35
A je to kej čudno sploh.?? Podpora podjetju!
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+1
1 0
konc
04. 09. 2026 12.24
Lepo daš napis na vrata, da si pridržuješ pravico odkloniti svoje storitve po lastni presoji, brez navedbe razloga in jih prijazno usmeriš h konkurenci. Problem rešen. V tujini imaš veliko takih primerov.
Odgovori
+7
7 0
fverdi
04. 09. 2026 12.20
Mislim, jaz se sprašujem a rabimo tegale Lobnika? Če trese takšne neumnosti, ga verjetno ne rabimo?
Odgovori
+9
9 0
konc
04. 09. 2026 12.25
Me prav zanima, če bi on karkoli dal na zaupanje nekemu trikrat žganemu romunu? Verjetno ne.
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+8
8 0
Colgate
04. 09. 2026 12.16
Podpiram podjetje
Odgovori
+9
10 1
mate08
04. 09. 2026 12.14
Naj mu Miha Lobnik...posodi svoj avto-aja, to pa raj ne, ane mihi...k pol boš peš hodu, k ga ne bo več nazaj...
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+7
8 1
Andrej 007
04. 09. 2026 12.03
Naj mu zagovorni neumnosti da svoj avtomobil...
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+9
10 1
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