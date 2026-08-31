Rončević izrekel dobrodošlico prvošolcem

Na prvi šolski dan bo šolski prag prestopilo 19.058 prvošolk in prvošolcev. "Prav vsakemu izmed vas, dragi prvošolci, izrekam iskreno dobrodošlico. Želim vam, da bi šola postala prostor, kamor boste prihajali z radovednostjo in veseljem. Sprašujte, raziskujte, odkrivajte in pogumno stopajte po poti znanja, na kateri vas bodo spremljali vaši učitelji in učiteljice," je poudaril v poslanici.

Minister verjame, da bodo tudi v tem šolskem letu z dialogom in sodelovanjem ustvarjali dobre pogoje za učenje, delo in razvoj otrok in mladostnikov. "Kakovostno izobraževanje ni samoumevno. Ustvarjamo ga skupaj, s predanostjo, strokovnostjo in medsebojnim zaupanjem," je zapisal. Med vrednotami, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne, samostojne in odgovorne posameznike, je izpostavil radovednost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti.

Učencem in dijakom je zaželel veliko novega znanja, poguma pri premagovanju ovir in zadovoljstva ob doseženih uspehih. Pri tem je poudaril, da jim bo znanje odpiralo vrata in jim dajalo svobodo, da bodo lahko sami izbirali svojo pot. Zato jim je svetoval, naj bodo vztrajni in pogumni tudi takrat, ko ne bo šlo vse zlahka. Ob tem pa naj ne pozabijo na strpnost, prijateljske medvrstniške odnose in spoštovanje drug drugega. Šola naj bo prostor, v katerem se bodo vsi počutili varne in sprejete, si želi Rončević.

Ravnatelji, učitelji, vzgojitelji ter vse drugi zaposleni v vzgoji in izobraževanju so po navedbah Rončevića pomembni gradniki naše prihodnosti. Poudaril je, da njihovo delo zahteva znanje, odgovornost, predanost in vsakodnevno sprejemanje zahtevnih odločitev. "Pri tem vam zaupamo in stojimo za vami. Ena pomembnejših nalog ministrstva bo zato krepitev ugleda, avtoritete in avtonomije učiteljskega poklica ter ustvarjanje okolja, v katerem boste lahko svoje strokovno delo opravljali samozavestno in odgovorno. Učitelj mora imeti podporo, zaupanje in spoštovanje, ki jih njegovo delo zahteva in si jih zasluži," je poudaril.

Starše je prosil, naj bodo trdna opora svojim otrokom in hkrati zaupajo učiteljem, ki jih vodijo po poti znanja in odraščanja. Sodelovanje med šolo in starši je po njegovih besedah pomemben temelj uspešnega izobraževanja. Prav tako pa je pomembno, da otroke tudi z lastnim zgledom učijo spoštljivega odnosa do učiteljev, šole, šolskega dela in znanja.