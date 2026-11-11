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Slovenija

Rončević odgovarja: Nihče nima pravice diskreditirati sodelujočih učiteljev

Ljubljana, 11. 11. 2026 12.07 pred 6 urami 2 min branja 28

Avtor:
STA
Borut Rončevuć

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino zavrača očitke Zveze pedagoških delavcev Slovenije o politično pristranskem izboru in navideznem vključevanju stroke v pripravo šolske reforme. Poudarjajo, da nihče nima pravice diskreditirati sodelujočih učiteljev in ravnateljev, vrata pa ostajajo odprta za vse, so danes sporočili z ministrstva.

Na ministrstvu so poudarili, da nihče nima pravice razvrednotiti znanja in izkušenj sodelujočih, med katerimi so tudi predstavniki strokovnih združenj, ki zastopajo širše skupine pedagoških delavcev. Na prvih treh strokovnih posvetih je bilo od skupno 160 udeležencev več kot 80 odstotkov predstavnikov pedagoške stroke.

Kot so pojasnili, k sodelovanju vabijo širok krog strokovnjakov z različnimi pogledi. Med povabljenimi je bila tudi predsednica zveze Danijela Makovec Radovan, čeprav je že pred tem javno nasprotovala stališčem državne sekretarke. Po navedbah ministrstva so jo povabili prav zato, ker želijo slišati kritična mnenja, a se je udeležila zgolj prvega posveta, kjer naj bi večkrat izrazila dvom o strokovnem znanju sodelujočih za omizjem.

Na ministrstvu so spomnili, da so imeli v preteklih delovnih skupinah prevladujočo vlogo predstavniki akademske sfere, medtem ko je bilo učiteljev in ravnateljev bistveno manj. Danes pa želijo dati več prostora prav njim.

Na ministrstvu trdijo, da dajejo v delovnih skupinah več prostora učiteljem in ravnateljem.
Na ministrstvu trdijo, da dajejo v delovnih skupinah več prostora učiteljem in ravnateljem.
FOTO: Aljoša Kravanja

Odziv ministra

"Ne bom pristal na to, da se učitelje in ravnatelje, ki želijo sodelovati, podcenjuje, ponižuje ali diskreditira," je poudaril minister Borut Rončević. Dodal je, da ti ljudje vsak dan delajo z otroki, poznajo razmere v šolah in mora biti njihov glas slišan, saj reforma ni namenjena izbrancem, temveč vsem, ki želijo prispevati k boljšemu šolstvu.

Na ministrstvu so tudi zavrnili trditve o organizaciji posvetov. Ti potekajo na 14 dni, in ne vsak teden, vsebinska področja so vnaprej določena, udeleženci pa na omizjih sami soočajo različna mnenja. Krog sodelujočih se širi, kmalu pa napovedujejo tudi regijske posvete.

Ministrstvo sicer obžalujejo odločitev vodstva Zveze pedagoških delavcev Slovenije za umik iz razprav, saj se je s tem odreklo možnosti neposrednega zastopanja svojih članov. Ob tem so izrazili dvom, ali takšna poteza resnično odraža interese vseh društev v zvezi.

Ob koncu so poudarili, da nihče nima monopola nad strokovnostjo, ter ostro zavrnili navedbe o domnevnih grožnjah z odpuščanjem učiteljev. Kot so zagotovili, odpuščanja učiteljev ne bo ne v okviru reforme ne sicer, vrata za sodelovanje pa ostajajo odprta tudi za kritike.

Preberi še Ostro nad strokovne posvete o šolski reformi: 'Gre za navidezno participacijo'

Zveza je v torek sporočila, da ne bo več sodelovala na strokovnih posvetih o šolski reformi, ki jih organizira ministrstvo za izobraževanje. Ocenjuje, da bi moral organizator za zagotovitev vsaj videza nepristranskosti vodenje razprav in njihovo povzemanje prepustiti neodvisnim osebam ali institucijam, česar pa ni storil.

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šolska reforma Borut Rončević ministrstvo za izobraževanje učitelji in ravnatelji Zveza pedagoških delavcev Slovenije

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KOMENTARJI28

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poper00
11. 11. 2026 18.26
Vsi vemo kaj pomeni pri tej vladi drugače misleči.Isto kot pri Stalinovi.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
11. 11. 2026 16.48
Ne serji, ti diskreditiraš čisto vse drugače misleče! Res bo potreben enotedenski štrajk učiteljev, da folk ne bo mogel kam s svojimi otroci!
Odgovori
+0
1 1
trtr
11. 11. 2026 15.13
Še minister bi moral v šolo, ker če je to slovenščina kar on govori pol nam bog pomagaj.
Odgovori
+0
2 2
Alfaa
11. 11. 2026 14.38
Slabše ne more bit kot je saj vsa leta je šlo samo dol in rezultati so znani.
Odgovori
+2
3 1
ArkaMast
11. 11. 2026 14.36
Mislim da bi bilo bolje za vse, da bi šel g.Rončevič kosit travo.
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
11. 11. 2026 16.48
prej gnoy pucat na kmetijsko šolo v Novem mestu!
Odgovori
+0
1 1
kovanec
11. 11. 2026 13.33
Vi g. Rončevič si pa le jemljete pravico diskreditirati stroko, ki ima o šolstvu drugačne poglede kot vi.
Odgovori
+3
5 2
baldahin
11. 11. 2026 13.23
To je zelo slab človek.
Odgovori
+6
8 2
celjan2
11. 11. 2026 13.15
zadnji čas da onga svizca štruklja nekam naženejo. npr v severno korejo!
Odgovori
-6
2 8
ArkaMast
11. 11. 2026 13.17
Hvala bogu da ga imamo.
Odgovori
+4
6 2
ArkaMast
11. 11. 2026 12.58
Verouk pa sod vina pa bo šola.
Odgovori
+5
7 2
NaravnaInteligenca
11. 11. 2026 12.56
Minister nima pravice vse, ki se sprašujejo ali so njegova vsiljevanja res koristna za otroke ali za sds "neideologijo", zaliti z "establišmentom" On je prvi, ki zavrača sodelovanje, saj je v strokovni svet povabil vse samo strokovnjakov za izobraževanje ne!!!
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+5
6 1
zmago56
11. 11. 2026 12.54
Tisti, ki so zavozili šolski sistem, ga enostavno NE morejo reševati, nimajo moralne pravice.
Odgovori
+2
5 3
NaravnaInteligenca
11. 11. 2026 12.58
2005 je bila škrinjarjeva ministrica za šolstvo in od takrat gre vse navzdol!
Odgovori
+4
5 1
peri70
11. 11. 2026 12.43
Tejle bodo pa res celo državo "zdrmali". Kar ni uspelo ta levim, bodo pa ta desni dokončali...
Odgovori
+3
4 1
Ronja razbojniška h?i
11. 11. 2026 12.36
"Nihče nima pravice diskreditirati sodelujočih učiteljev". Hahaha. Kakšna poceni in podcenjujoča manipulacija z OŠ učitelji in profesorji na stednjih šolah. Rončević pozablja, da so učitelji intelektualci, nadpovprečno izobraženi, večina z magisteriji, po gimnazijah pa tudi z doktorati. In da na take čip manipulacije ne padejo. Učitelji, dvignite se! Starši vas podpiramo!
Odgovori
+3
5 2
zrela hruška
11. 11. 2026 12.31
ko pridejo novi-"pametnejsi"?! na oblast so potrebne reforme...? 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
11. 11. 2026 12.23
Naša šola je smrtonosna, starši pa kar nič. Skupaj s starši proti otrokom !
Odgovori
-4
2 6
Vera in Bog
11. 11. 2026 12.12
Leve ki so nestrpni naj se umakne, ne morejo ti ljudje govoriti kaj je dobro za otroke.
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-5
5 10
Bozjidar
11. 11. 2026 12.28
Vzemi tablete,pa spat in bog ti naj pomaga pri tvoji psihicni bolezni
Odgovori
+4
7 3
B1964
11. 11. 2026 12.32
Popi bojo govorili kaj dobro za otroke
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
11. 11. 2026 12.11
Leve je treba zatreti v kali. Pri takih svinjarijah kot so jih počeli zadnjih 70 let, bi lahko bili vsaj tiho.
Odgovori
-7
2 9
Bozjidar
11. 11. 2026 12.29
Cerkev je treba zatreti,ker so vec stoletij posljevali in ubijali
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
11. 11. 2026 12.32
Poskušal je to že marsikdo, ampak se ni izšlo.
Odgovori
-2
1 3
Smuuki
11. 11. 2026 12.34
Majdi mi samo enega partijskega sekretarja v vsej zgodovini komunizma ki ni od mladih deklet ob zaposlitvi od njih terjal se x a. Tri zahteve je povedal vsaki. Vpis v partijo, noge narazen pa dobiš službo, stanovanje, kariero. Tista ki je rekla ne kariere, stanivanja videla ni
Odgovori
-1
2 3
Smuuki
11. 11. 2026 12.35
Zdaj ti to podtikaš drugim?
Odgovori
-1
1 2
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