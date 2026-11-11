Rončević odgovarja: Nihče nima pravice diskreditirati sodelujočih učiteljev

Na ministrstvu so poudarili, da nihče nima pravice razvrednotiti znanja in izkušenj sodelujočih, med katerimi so tudi predstavniki strokovnih združenj, ki zastopajo širše skupine pedagoških delavcev. Na prvih treh strokovnih posvetih je bilo od skupno 160 udeležencev več kot 80 odstotkov predstavnikov pedagoške stroke. Kot so pojasnili, k sodelovanju vabijo širok krog strokovnjakov z različnimi pogledi. Med povabljenimi je bila tudi predsednica zveze Danijela Makovec Radovan, čeprav je že pred tem javno nasprotovala stališčem državne sekretarke. Po navedbah ministrstva so jo povabili prav zato, ker želijo slišati kritična mnenja, a se je udeležila zgolj prvega posveta, kjer naj bi večkrat izrazila dvom o strokovnem znanju sodelujočih za omizjem. Na ministrstvu so spomnili, da so imeli v preteklih delovnih skupinah prevladujočo vlogo predstavniki akademske sfere, medtem ko je bilo učiteljev in ravnateljev bistveno manj. Danes pa želijo dati več prostora prav njim.

Na ministrstvu trdijo, da dajejo v delovnih skupinah več prostora učiteljem in ravnateljem. FOTO: Aljoša Kravanja

Odziv ministra

"Ne bom pristal na to, da se učitelje in ravnatelje, ki želijo sodelovati, podcenjuje, ponižuje ali diskreditira," je poudaril minister Borut Rončević. Dodal je, da ti ljudje vsak dan delajo z otroki, poznajo razmere v šolah in mora biti njihov glas slišan, saj reforma ni namenjena izbrancem, temveč vsem, ki želijo prispevati k boljšemu šolstvu. Na ministrstvu so tudi zavrnili trditve o organizaciji posvetov. Ti potekajo na 14 dni, in ne vsak teden, vsebinska področja so vnaprej določena, udeleženci pa na omizjih sami soočajo različna mnenja. Krog sodelujočih se širi, kmalu pa napovedujejo tudi regijske posvete. Ministrstvo sicer obžalujejo odločitev vodstva Zveze pedagoških delavcev Slovenije za umik iz razprav, saj se je s tem odreklo možnosti neposrednega zastopanja svojih članov. Ob tem so izrazili dvom, ali takšna poteza resnično odraža interese vseh društev v zvezi. Ob koncu so poudarili, da nihče nima monopola nad strokovnostjo, ter ostro zavrnili navedbe o domnevnih grožnjah z odpuščanjem učiteljev. Kot so zagotovili, odpuščanja učiteljev ne bo ne v okviru reforme ne sicer, vrata za sodelovanje pa ostajajo odprta tudi za kritike.