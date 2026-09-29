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Slovenija

Rončević študentom: Naučite se postavljati prava vprašanja

Ljubljana, 29. 09. 2026 16.18 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA L.M.
Borut Rončević o veliki šolski reformi

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici študentom in zaposlenim v visokošolskih zavodih ter v višjih strokovnih šolah zaželel uspešno, ustvarjalno in pogumno novo študijsko leto. Ob tem je poudaril, da znanje ni le pot do diplome, pač pa tudi sposobnost razumeti svet in kritično presojati informacije.

Borut Rončević je posebej izpostavil bruce, za katere začetek študijskega leta pomeni tudi začetek nove poti, zato jim je izrekel dobrodošlico, za vse druge pa nadaljevanje poti, na kateri že pridobivajo znanje, izkušnje in sposobnosti, s katerimi bodo oblikovali svojo prihodnost in prihodnost naše družbe.

"Živimo v času velikih in hitrih sprememb. Umetna inteligenca in nove tehnologije spreminjajo način, kako delamo, ustvarjamo, raziskujemo in se učimo. Spreminjajo se poklici, nastajajo novi, nekateri izginjajo. Prav zato postaja kakovostno znanje še pomembnejše," je zapisal v poslanici.

Kot je poudaril, znanje ni le pot do diplome, pač pa je tudi "sposobnost razumeti svet, kritično presojati informacije, iskati rešitve in ustvarjati novo". "Prihodnost bo od vas zahtevala pripravljenost na vseživljenjsko učenje, obvladovanje novih tehnologij ter sposobnost prilagajanja spremembam, ki jih danes morda še niti ne poznamo," je dejal minister.

Po njegovih besedah zato potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove – prostore akademske svobode, odličnosti, raziskovanja in odprte razprave, ki morajo biti hkrati tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.

Borut Rončević, minister za izobraževanje, znanost in mladino
Borut Rončević, minister za izobraževanje, znanost in mladino
FOTO: Aljoša Kravanja

Prav povezovanje znanja, raziskovanja in inovacij ter učinkovit prenos znanja v družbo namreč po njegovem ustvarjata okolje, v katerem lahko tudi študentje svoje ideje, znanje in ambicije razvijajo v konkretne rešitve. Pozval jih je, naj veliko zahtevajo od študija in tudi od sebe.

"Ne učite se le odgovorov. Naučite se postavljati prava vprašanja. Razmišljajte kritično. Raziskujte. Preverjajte. Ustvarjajte. Bodite radovedni in odprti za znanje ter dovolj pogumni, da svoje ideje tudi uresničite," je še zapisal Rončević. Ob tem pa je spomnil, da študijska leta niso samo predavalnice, izpiti in ocene, pač pa tudi čas novih ljudi, prijateljstev, izkušenj in priložnosti.

V četrtek se začenja novo študijsko leto 2026/27, v katerem bo po zadnjih razpoložljivih podatkih v visokošolske zavode v Sloveniji vpisanih 69.631 študentov, od tega bo 15.303 prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje. Študijsko leto se začne tudi za študente višjih strokovnih šol, ker pa vpis še poteka, natančnih številk še ni, ob tem pa je pričakovati podobne kot lani, ko je bilo vpisanih okoli 10.000 študentov, so sporočili z ministrstva.

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KOMENTARJI7

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Misika1967
29. 09. 2026 17.41
Pravo vprasanje?? Koliko sadik marihuane lahko imamo doma??? Ce ste SDS kolikor zelite,ostali nic je kaznivo. Mi ne podpiramo marihuane v zdravstvene namene. Sploh pa nsi in demokrati ne. Stevic bo 2x potegnil in rekel mi tudi ne smo notarsko overili.
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+1
1 0
tron3
29. 09. 2026 17.32
Tako je prepoznaven, da večina študentk in študentov ne ve kdo je šolski minister!!!
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+2
2 0
Magnetek
29. 09. 2026 17.26
Kakšna globoka misel...🤭
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0 0
kunccix
29. 09. 2026 17.22
Neprimerna oseba za ministra!!! Nesposoben, žaljiv in nerazumljiv
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+2
2 0
rogla
29. 09. 2026 16.55
"Minister" si sploh kos nalogam?
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+3
3 0
St. Gallen
29. 09. 2026 16.38
Boscarol je pravilno povedal o njih ....
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-2
2 4
96bimBo
29. 09. 2026 17.27
O ministru?
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0 0
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