Rončević študentom: Naučite se postavljati prava vprašanja

Borut Rončević je posebej izpostavil bruce, za katere začetek študijskega leta pomeni tudi začetek nove poti, zato jim je izrekel dobrodošlico, za vse druge pa nadaljevanje poti, na kateri že pridobivajo znanje, izkušnje in sposobnosti, s katerimi bodo oblikovali svojo prihodnost in prihodnost naše družbe.

"Živimo v času velikih in hitrih sprememb. Umetna inteligenca in nove tehnologije spreminjajo način, kako delamo, ustvarjamo, raziskujemo in se učimo. Spreminjajo se poklici, nastajajo novi, nekateri izginjajo. Prav zato postaja kakovostno znanje še pomembnejše," je zapisal v poslanici.

Kot je poudaril, znanje ni le pot do diplome, pač pa je tudi "sposobnost razumeti svet, kritično presojati informacije, iskati rešitve in ustvarjati novo". "Prihodnost bo od vas zahtevala pripravljenost na vseživljenjsko učenje, obvladovanje novih tehnologij ter sposobnost prilagajanja spremembam, ki jih danes morda še niti ne poznamo," je dejal minister.

Po njegovih besedah zato potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove – prostore akademske svobode, odličnosti, raziskovanja in odprte razprave, ki morajo biti hkrati tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.