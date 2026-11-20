Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je na Evropskem vrhu o izobraževanju in spretnostih v Bruslju sodeloval na osrednjem političnem panelu o prihodnosti kakovostnega izobraževanja. Sogovorniki so razpravljali o tem, da so spremembe izobraževalnih sistemov nujne ter da je treba v času hitrega tehnološkega razvoja, predvsem umetne inteligence, okrepiti temeljno znanje in kritično razmišljanje. Minister je ob tem izpostavil slabše rezultate slovenskih učencev v mednarodni raziskavi PISA, ki po njegovem mnenju dodatno potrjujejo nujnost celovite reforme slovenskega šolstva. Posebej je poudaril tudi ključno vlogo učiteljev in ravnateljev, ki morajo imeti pri oblikovanju sprememb pomembno besedo, so sporočili iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

Kot so zapisali, je ena izmed ugotovitev razprave ta, da se morajo izobraževalni sistemi odzvati na hitre tehnološke in družbene spremembe, pri čemer ne smejo zanemariti svoje temeljne naloge – zagotavljanja kakovostnega znanja. Sogovorniki so poudarili, da je treba temeljno znanje okrepiti, saj predstavlja osnovo za kritično razmišljanje, samostojno presojanje in uspešno soočanje z izzivi prihodnosti. Minister Borut Rončević je opozoril, da bo umetna inteligenca svet spreminjala bistveno hitreje, kot ga je industrijska revolucija. Prav zato postajajo kakovostno temeljno znanje, kritično razmišljanje in sposobnost samostojnega presojanja pomembnejši kot kadar koli prej, meni.

Ob tem je izpostavil rezultate mednarodne raziskave PISA 2025, ki kažejo, da slovenski učenci na področju bralne in matematične pismenosti zaostajajo za povprečjem držav OECD. "Umetna inteligenca bo svet spremenila bistveno hitreje, kot ga je industrijska revolucija. Prav zato moramo danes bolj kot kadar koli prej krepiti temeljno znanje, kritično razmišljanje in sposobnost samostojnega presojanja. Ob slabših rezultatih naših učencev je jasno, da spremembe šolskega sistema niso več vprašanje izbire, temveč nujnost. Vendar izobraževalni sistem teh izzivov ne more reševati sam. Potrebujemo usklajeno delovanje celotne vlade, tudi na področjih družinske politike in zdravja, kar poudarja tudi Evropska komisija v nedavno objavljenem svežnju za izobraževanje in spretnosti, " je povedal.

Pomen celovitega in medresorskega pristopa k izboljševanju izobraževalnih rezultatov so poudarili tudi drugi sogovorniki osrednjega panela, med njimi portugalski minister za izobraževanje, znanost in inovacije Fernando Alexandre.

Minister je poudaril, da mora šola mladim zagotoviti trdne temelje znanja, ki jim bodo omogočali razumevanje sveta, odgovorno uporabo novih tehnologij in uspešno prilagajanje spremembam. Prav krepitev znanja, višji standardi in večja odgovornost so zato med ključnimi usmeritvami celovite reforme slovenskega šolstva.