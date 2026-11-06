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Rončević vztraja pri nujnosti šolske reforme, del opozicije kritičen

Ljubljana, 06. 11. 2026 19.29 pred 1 uro 3 min branja 38

Avtor:
STA
Borut Rončević o veliki šolski reformi

Odbor DZ za izobraževanje že več ur razpravlja o napovedani šolski reformi, kar so zahtevali v Levici, Svobodi in SD. Ti so na seji izrazili nasprotovanje predlagani uvedbi osemletke. Minister za izobraževanje Borut Rončević pa je spomnil na slabe rezultate raziskave PISA 2025, zaradi katerih je treba po njegovem prepričanju ukrepati.

Vlagatelji zahteve za nujno sejo so prepričani, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo in premišljene ukrepe, ne pa političnih eksperimentov. Slednjega vidijo predvsem v napovedi o ukinitvi devetletke. A devetletka se je uvajala prav pod okriljem stroke, je v imenu predlagateljev dejala Asta Vrečko iz Levice. Zahtevala je odgovore, analize in vključitev deležnikov v širšo razpravo, ki naj bi šele vodila do reforme. Ministru za izobraževanje, znanost in mladino so medtem očitali izključevanje strokovne javnosti, diskreditacijo posameznih strokovnjakov, znanstvenih dognanj in strokovnih analiz.

Minister za izobraževanje Borut Rončević je dejal, da pripravljavci reforme ničesar ne skrivajo. Zagotovil je, da so odprti za predloge, da bi bila reforma čim boljša. Bralna pismenost pri 15-letnikih se je glede na raziskavo PISA po njegovih besedah pomembno zmanjšala. "Reforma bo temeljita, nenazadnje tudi zaradi umetne inteligence," je zagotovil. Po njegovem opozorilu zdaj ni na voljo 20 let, ko bi imeli čas za pripravo besedila. Nujno pa je treba prisluhniti ljudem, ki imajo izkušnje z delom v šolstvu, je poudaril. "Ne želimo razvrednotiti šole in učiteljev. Reformo pripravljamo, ker želimo boljšo šolo," je pojasnil.

Borut Rončević
Borut Rončević
FOTO: Luka Kotnik

Vendar so številni predstavniki stroke opozarjali, da je nujno delati premišljene korake in hkrati storjeno tudi ovrednotiti. Tisto, kar se je dolgo časa gradilo, bo po njihovem opozorilu mogoče zelo hitro uničiti, vnovična gradnja pa bo spet zahtevala veliko časa.

Sonja Pečjak z oddelka za psihologijo na filozofski fakulteti v Ljubljani je dejala, da je bralna pismenost kompleksna. En vidik je bralna zmožnost, ki se razvija v šoli, drugi vidik bralne pismenosti pa je razvoj bralne kulture. Vedno je treba po njenem pojasnilu gledati bralne dosežke v širšem družbenem kontekstu. Pri tem je opomnila, da se delež rednih bralcev med odraslimi znižuje, številni od njih pa so tudi starši. Treba se je vprašati, kakšna je bralna kultura v družini, je menila.

Svoje mnenje je podal tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj, ki je bil kritičen do tega, da minister v svoj strokovni svet ni vključil šolskega sindikata. V povezavi s pripravo reforme pa je povedal, da je v pripravljenem proračunu ministrstva za leto 2027 manj sredstev od realizacije za letos. A reforma po njegovih besedah ni mogoča brez sredstev.

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Prav tako se je oglasil nekdanji šolski minister Slavko Gaber. "Ne smemo se sprenevedati, kako hitro se svet spreminja," je posvaril. Po njegovem prepričanju je treba resno vzeti partnerske organizacije od šolskega sindikata do fakultet. Potreben je temeljit pogovor tistih, ki nekaj vedo, ampak ne s preigravanjem, je izpostavil.

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šolska reforma Borut Rončević opozicija kritike

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KOMENTARJI38

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
baldahin
06. 11. 2026 20.50
To je zelo slab človek.
Odgovori
0 0
Ben Hur
06. 11. 2026 20.42
Komu mar, kaj si misli opozicija na celu s sindikati.
Odgovori
+0
1 1
Kostorog
06. 11. 2026 20.36
Predlagam ministru da za simpatizerje sdss, demokratov, farških nsi in lažnive resnice uvede 4 letno osnovno šolo, 2 leti verouka in 2 leti šole, to je itak skrajni domet ki ga še dovoljujejo njihove možganske celice, nas ostale pa naj pustijo na miru.
Odgovori
+2
2 0
kunccix
06. 11. 2026 20.35
Njegova svetovalna skupina pove vse! Poden od podna! Kot bi akademska sfera potrebovala zidarja v biologiji
Odgovori
+2
2 0
Lux_43
06. 11. 2026 20.32
Glede na to, koga ima v strokovni svetovalni skupini al kaj je že, blago nama !
Odgovori
+2
2 0
Roadkill
06. 11. 2026 20.27
Že leta redni gost na Nora24TV
Odgovori
+3
4 1
BBcc
06. 11. 2026 20.31
Sedaj je jasna norost ministra.
Odgovori
+3
4 1
Čudovita zima
06. 11. 2026 20.25
Kje so vsi tisti, ki so bili v osnovni šoli zapisani v zlato knjigo? Na proračuni glumijo majmuna kot zasluga za doprinos družbi.
Odgovori
0 0
BBcc
06. 11. 2026 20.26
Volijo Janšo.
Odgovori
+1
1 0
john gotti
06. 11. 2026 20.18
ronči naj gre nazaj v realko
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
06. 11. 2026 20.18
Novomeščani pravijo da je on en navadni perverzni uživač ki ga zanima samo kje bi kaj na črno zaslužu.Tko da ta fičfirič ni M od ministra.
Odgovori
+4
5 1
Mclaren
06. 11. 2026 20.10
Tale kvazi minister sploh ne ve, kaj govori. Nič ne bo od tega.
Odgovori
+4
5 1
natas999
06. 11. 2026 20.09
opozicija pa ve 😆😄😂
Odgovori
+3
4 1
Arlo
06. 11. 2026 20.18
🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
kunccix
06. 11. 2026 20.36
Ja, lažnica se hvali, da je opozicija… vaš srb
Odgovori
0 0
zajfa
06. 11. 2026 20.05
Vse je treba korenito spremeniti. Sami odličnjaki in odličnjakinje, potem pa realno jih 90% nima pojma o pojmu. Drugo 8 let OŠ čez glavo, 7 bi bilo že dovolj, pa predvsem zaposliti učitelje, ki znajo razložiti snov, tako da je zanimiva za učenke in učence, ne po liniji najmanjšega napora in da so bolje plačani. Pa starši naj raje poskrbijo, da otrok se uči, se mu razloži, zakaj je to pomembno, kje mu lahko koristi, zakaj se uporablja to v realnem svetu itd. Ne moreš otroka obvarovati pred realnostjo. Lahko mu nudiš še to in ono, ga zaviješ v vato, prej ali slej se bo soočil z realnim svetom, bogat ali reven in tam nekega dne, neko minuto ne bo protekcije in bo zmrznil.
Odgovori
+0
2 2
BBcc
06. 11. 2026 20.04
In to bo uredil z veroukom v šolo. Podtakniti to želijo. To je edino zakaj se gre.
Odgovori
+1
5 4
Vera in Bog
06. 11. 2026 20.05
Očitno nisi razgledan
Odgovori
-1
2 3
BBcc
06. 11. 2026 20.09
Zate to pomeni razgled. Takle mamo.
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
06. 11. 2026 20.02
Popolna podpora ministru. Nekje je treba začet
Odgovori
-5
3 8
Mclaren
06. 11. 2026 20.09
Drži se metle.
Odgovori
+1
3 2
B1964
06. 11. 2026 19.57
Kdo je to?
Odgovori
+5
5 0
Arlo
06. 11. 2026 19.55
Golob: janša z lopato koplje luknjo. Isto golob: jaz jo bom z bagrom.
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
06. 11. 2026 19.55
Jaz vem samo eno stvar, nujno rabimo bolj civilizacijsko vzgojo. Otrok se mora vsaj malo seznaniti z religijo, da se potem sam odloči.
Odgovori
-6
1 7
BBcc
06. 11. 2026 20.05
Z budizmom kajne.🤣🤣🤣🤣🙆
Odgovori
+5
6 1
Vera in Bog
06. 11. 2026 20.06
Rimsko pravo se tudi učijo na fakultetah. Nismo padli iz lune
Odgovori
-1
1 2
BBcc
06. 11. 2026 20.12
Verouk in Rimsko pravo je velika razlika.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
06. 11. 2026 19.50
Koliko otrok ima bridke spomine na šolo, sramota.
Odgovori
+0
3 3
ŠeVednoPlešem
06. 11. 2026 19.45
To je daleč najslabši minister kadar koli, nima pojma in s tem se še hvali, ne zna povedat tri povezane in smiselna stavke, kaj naj bi na vladi dosegli s tako imenovano reformo in kako naj bi to dosegli, govori o vrnitvi avtoritete in avtonomije učiteljev , a učitelje prezira in zaničuje ter jih je izključil iz svojih posvetovalnih teles, katastrofa od ministra in človeka
Odgovori
+8
12 4
zajfa
06. 11. 2026 20.06
Nisem za desno vlado, ampak kar se tiče argumentov in kaj počne, z naskokom najboljši vseh časov.
Odgovori
-2
2 4
biggie33
06. 11. 2026 19.43
Dober je Ronča, bo levičarje naučil reda in discipline..
Odgovori
-7
6 13
SDS_je_poden
06. 11. 2026 19.45
Sej nimaš pojma, kaj lapaš. V OŠ si imel težave?
Odgovori
+6
10 4
Vera in Bog
06. 11. 2026 20.00
Poden a ti jih nisi imel? Je mami prinesla klobaso v šolo?
Odgovori
-2
3 5
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