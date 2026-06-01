Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Rončević za ideološko nevtralno šolo, Cigler Kralj za manj birokracije pri kmetih

Ljubljana, 01. 06. 2026 14.45 pred 4 minutami 10 min branja 40

Avtor:
N.L. STA
Predstavitev kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je v predstavitvi pred pristojnim odborom DZ zavzel za ideološko nevtralno izobraževanje in v zvezi s tem napovedal pregled učnih načrtov. Napovedal je tudi ustanovitev učiteljske zbornice, reformo NPZ in mature ter krepitev povezave med univerzami in gospodarstvom. Medtem je kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj na zaslišanju poudaril, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje krepitev prehranske samooskrbe in s tem povezane prehranske varnosti. Med ključnimi nalogami je izpostavil tudi debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja. Njegova predstavitev se bo nadaljevala ob 22. uri.

Kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević

Rončević, rojen 25. avgusta 1975, je redni profesor sociologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu in znanstveni svetnik na javnem raziskovalnem zavodu Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto. Kot je dejal na današnji predstaviti pred pristojnim odborom DZ, ima v svoji poklicni karieri predvsem akademske izkušnje, velik del življenja pa je preživel v tujini.

Med drugim je vodil več visokošolskih in raziskovalnih institucij, eno leto pa je vodil tudi direktorat za visoko šolstvo na ministrstvu. Priznal je, da je imel doslej manj stika s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine, a meni, da to ni manko, saj se je moral v svoji karieri večkrat ukvarjati z novimi področji. "Pomembno je, da si učljiv in da se obdaš z ljudmi, ki od tebe o določenem področju vedo veliko več," je dodal.

Napovedal je, da bo pri svojem delu sledil koalicijski pogodbi, v kateri so med cilji zapisali kakovostno in ideološko nevtralno izobraževanje, razbremenitev učiteljev in krepitev njihove avtoritete, močnejšo povezanost znanja, raziskav in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade pri izobraževanju.

Ideološko nevtralna šola

Ideološko nevtralna šola po njegovih besedah pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak kako. "Naloga šole ni politična socializacija v korist katerekoli ideologije, ampak posredovanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja ter vzgoja odgovornih in pa aktivnih državljanov," meni. Slovenski javni šolski sistem mora po njegovih navedbah ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, zato bodo po njegovi napovedi pregledali učne načrte, gradiva in strokovne smernice ter zagotovili, da bodo temeljili na strokovnih standardih, znanstvenih spoznanjih in ustavnih vrednotah Slovenije.

Ob dvigu ugleda učiteljskega poklica ter krepitvi avtoritete in avtonomije učiteljev je napovedal tudi zmanjšanje birokracije za učitelje ter ukrepe za reševanje kadrovske problematike. Slednje se po njegovem mnenju ne da rešiti čez noč in zgolj z dodatnimi zaposlitvami. Kot je napovedal, bodo v sodelovanju z univerzami pregledali obstoječe programe in jih nadgradili z vsebinami s področja digitalnih kompetenc, sodobnih pedagoških pristopov, tudi vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

Preberi še 'Naša lastna zgodovina ni ideološka vsebina'

Učiteljska zbornica

Glede ustanovitve učiteljske zbornice je dejal, da ta ni namenjena "zmanjševanju vloge sindikatov ali karkoli drugega". "Želimo okrepiti strokovno avtonomijo tega poklica in seveda povečati vlogo učiteljev pri samem razvoju slovenskega izobraževalnega sistema," je pojasnil.

Zavzel se je tudi za vzpostavitev pravičnega sistema financiranja zasebnih vrtcev in šol, saj da imajo starši "pravico izbrati vzgojno-izobraževalni pristop, za katerega menijo, da je najprimernejši za njihove otroke".

Prav tako je poudaril pomen pripravljalnic in njihove uvedbe v lokalnih skupnostih. V učne programe pa je treba po njegovih besedah uvesti "dodatne vsebine, ki so nujno potrebne za življenje v sodobni družbi, kot so digitalizacija, računalništvo, informatika, podjetništvo".

V učne programe bi dodal vsebine digitalizacije, računalništva, informatike in podjetništva.
V učne programe bi dodal vsebine digitalizacije, računalništva, informatike in podjetništva.
FOTO: Luka Kotnik

Posodobitev NPZ-jev in mature

Glede napovedane reforme nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) in mature je pojasnil, da je treba poleg vsebinskega znanja v večji meri ovrednotiti tudi sposobnost razumevanja, uporabe znanja, kritičnega presojanja in reševanje problemov. Pripravili jo bodo na podlagi strokovnih analiz, najširšega možnega dialoga z deležniki in mednarodnih primerjav.

V zvezi z omejitvijo uporabe mobilnih telefonov je napovedal, da ne nameravajo "iti nazaj v čas, ko je Gutenberg tiskal Biblijo", ampak želijo "vzpostaviti ravnotežje med koristmi digitalnih orodij in potrebami kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa".

Kot pomembno je izpostavil tudi preprečevanje nasilja in krepitev preventivnih programov. Napovedal je posodobitev sistema vajeništva in vzpostavitev novih izobraževalnih programov z dvojno rabo na področjih, kjer Slovenija že ima znanje in industrijsko tradicijo, tako bi denimo "povezali civilna in vojaška tehnična znanja v obstoječih medpodjetniških izobraževalnih centrih".

Glede krepitve povezave med univerzami in gospodarstvom je dejal, da morajo univerze "ostati prostor akademske svobode in odličnosti, hkrati pa je prav, da so tudi tesno povezane ali pa vsaj, da dobijo priložnost, da so tesno povezane z razvojnimi potrebami družbe in gospodarstva". Po njegovih napovedih bodo proučili tudi uvedbo dodatne organizacijske oblike visokošolskega zavoda, ki bo med samostojnim zavodom in univerzo.

Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj

"Kmetijski resor zame predstavlja samo srčiko slovenstva. Dotika se slovenske zemlje in podeželja, njegove ohranitve in razvoja, pridelave hrane, kar je strateška panoga ter stvar nacionalne varnosti, kot smo zapisali v preambulo nove koalicijske pogodbe, in s tem povezane prehranske varnosti nas vseh Slovencev," je v predstavitvi pred člani odbora dejal Cigler Kralj.

Napovedal je, da se bo zavzemal za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali, da bodo dostojno živeli od svojega dela. "Prek tega bomo vsi skupaj povečali samooskrbo in ohranili obdelano slovensko krajino za prihodnje generacije," je prepričan.

Podpira tudi spremembe kmetijske politike, ki bodo upoštevale posebnosti slovenskega kmetijstva, razdrobljenost kmetij in najnovejša znanstvena dognanja. "Naši ukrepi kmetijske politike, ki temeljijo na strateškem načrtu slovenske kmetijske politike, zaenkrat žal ne odgovarjajo optimalno na potrebe manjših slovenskih kmetij," je menil.

Med cilji je izpostavil tudi to, da bodo poskušali v pogajanjih Evropsko komisijo prepričati, da mora skupna kmetijska politika v prihodnjem finančnem načrtu ostati samostojen fond, iz katerega bo mogoče razvijati podeželje in kmetijstvo.

Napovedal debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja

Cigler Kralj je v svoji predstavitvi napovedal tudi debirokratizacijo in digitalizacijo kmetijskega sektorja. V luči tega si bo, kot je dejal, prizadeval za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bodo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja in druge administrativne postopke. "Moja želja je, da se kmetje posvetijo predvsem svoji primarni vlogi, torej delu na kmetiji, ne pa birokraciji, izpolnjevanju vlog, obrazcev in tako naprej," je bil jasen Cigler Kralj.

Kot izjemno pomembno nalogo je izpostavil tudi krepitev manjših družinskih in ekoloških kmetij, ki ohranjajo življenje na podeželju, preprečujejo praznjenje vasi, skrbijo za obdelanost zemlje ter s tem preprečujejo zaraščanje in tudi ustvarjajo delovna mesta.

"Ker je demografija tako pomembna, je izjemno pomembno, da kot bodoči minister, če mi boste zaupali to nalogo, poskrbim za to, da se slovenske vasi in slovensko podeželje prenehajo prazniti. Predpogoj za to pa je, da mora biti življenje na podeželju normalno in vsaj približno enakovredno življenju v urbanih predelih," je poudaril.

Napoveduje tudi poenostavitve določitve in odmere katastrskega dohodka oz. uvedbe sistema pavšalne obdavčitve.
Napoveduje tudi poenostavitve določitve in odmere katastrskega dohodka oz. uvedbe sistema pavšalne obdavčitve.
FOTO: Luka Kotnik

Mlade kmete nameravajo za pet let oprostiti vseh dajatev

Napovedal je tudi krepitev celotne verige preskrbe s hrano s posebnim poudarkom na mladih kmetovalcih. Te želijo konkretno k prevzemu kmetij spodbuditi s tem, da jih nameravajo za pet let oprostiti vseh dajatev in uvesti pavšal za mlade prevzemnike, ki kmetujejo na območjih z omejenimi dejavnimi in imajo nad 400 s tem povezanih točk. Med ukrepi je omenil tudi uvedbo turističnega evra za dodatno finančno pomoč tem območjem.

Napoveduje tudi poenostavitve določitve in odmere katastrskega dohodka oz. uvedbe sistema pavšalne obdavčitve. "Uvedli bomo pavšal, ki bo ustrezno prilagojen ter bo omogočil slovenskemu kmetu, da bolj preprosto spremlja in načrtuje svoj finančni vidik svojega dela," je dodal.

Mehanizacijo, stroje in zemljišča bi izvzeli iz ugotavljanja družinskih in socialnih prejemkov

Med konkretnimi ukrepi je omenil, da bo treba mehanizacijo, delovne stroje in zemljišča izvzeti iz ugotavljanja družinskih in socialnih prejemkov. "To ni zgolj premoženje lastnika, ampak predstavlja predvsem osnovna delovna sredstva kmetije za pridelavo hrane in ostalih pridelkov ter za vzrejo in tako naprej, zato morajo biti tako tudi obravnavani," je izpostavil kandidat za ministra. Zavzel se je tudi za to, da se v zakon o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah.

Glede področja zaščite živali je dejal, da se zavzema za ureditev, ki temelji na strokovnosti, zdravi pameti in spoštovanju ljudi, ki vsak dan skrbijo za živali in pridelujejo hrano.

Ob zavedanju pomena gozdov pa bi si na položaju ministra Cigler Kralj želel okrepiti tudi vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. "To pač trenutno ni ustrezno omogočeno. Lastnik nosi vso odgovornost in vse tveganje kot lastnik gozda, nima pa dovolj upravljavskih in in odločevalskih možnosti za skrb za svoj gozd," je poudaril.

Za hitrejše obveščanje potrošnikov o nepravilnostih

Zavzema se tudi za strokovno, uravnoteženo in odgovorno upravljanje populacije divjadi in velikih zveri "z namenom, da se postavi na prvo mesto varnost in dobrobit ljudi".

Napovedal je tudi prenovo zadružnega sistema kot "veznega člena med kmetom in potrošnikom, da bo kmetom omogočal lažje kmetovanje in podporo združevanju zadrug v močne regijske sisteme ter večjo specializacijo panožnih zadrug, usmerjene v razvoj blagovnih znamk in skrajševanje dobavnih verig".

Glede področja varne hrane pa je Cigler Kralj omenil uvedbo sodobnega informatiziranega sistema varne hrane za sledljivost kakovosti in nadzora ter sprotno in pravočasno obveščanje potrošnikov o odkritih nepravilnostih za krepitev ravni varstva potrošnikov.

Preberi še Vrtovec za nočna dela na cestah, Logar bo še odgovarjal na vprašanja

Poslanki Svobode po treh opominih odvzeli besedo

Nekateri člani odbora iz vrst opozicije so v predstavitvi kandidata za kmetijskega ministra pogrešali pomanjkanje vizije in več konkretnosti. Cigler Kralj jim je odgovoril, da ta temelji na generacijski prenovi, debirokratizaciji, digitalizaciji ter prilagoditvi ukrepov realnosti na terenu, kar je lahko mogoče doseči samo "skozi dialog z deležniki".

Poslanci so pomisleke izrazili tudi do napovedanih sprememb strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. "Ta zgodba se izteka in vam predlagam, da gledate v prihodnost, torej že kmalu bodo na mizi oz. če še niso, na ravni Evropske komisije dokumenti 2028-2032 in predlagam, da čim več energije vložite v to," je dejal Dejan Süč iz Svobode.

Dogajanje na odboru je minilo tudi v znamenju očitkov opozicijskih poslancev o omejevanju časa razprave poslancem s strani predsednice odbora in poslanke Resnice Katje Kokot. Ta je poslance med razpravo opozarjala k skrajšanju razprav, v nasprotnem primeru pa v primeru velikega interesa za postavljanje vprašanj nadaljevanje seje napovedala ob 22. uri.

Poslanec Borut Sajovic je od Kokot zahteval, da jim pojasni podlago v poslovniku DZ za takšno odločitev, obenem pa ji očital nepoznavanje poslovnika in pravil glede podaljševanja sej. Kokot je pojasnila, da je podlaga za to "dovoljenje predsednika DZ". "On je sklical seje odborov in naslednja seja v tem prostoru je ob 15. uri," je dodala.

Kritična do tega je bila tudi poslanka Lena Grgurevič (Svoboda), ki ji je predsednica odbora Kokot izrekla tudi tri opomine, poslanci pa so nato izglasovali, da se poslanki v razpravi na odboru odvzame besedo.

Poslanko Svobode in kmetijsko ministrico v odhodu Matejo Čalušić je zanimalo, ali bo prihodnja vlada ukinila trajno varovana kmetijska zemljišča in znižala odškodnine za pozidavo kmetijskih zemljišč, kot se je "to ponavadi v preteklosti počelo skozi desni populizem", kar je po njenih besedah vodilo v pozidave najboljših kmetijskih zemljišč. Cigler Kralj je zavrnil očitke o desnem populizmu in zagotovil, da bo ščitil slovensko kmetijsko zemljo ter da je treba iti pri tem nasproti kmetu.

Poslanec iz vrst SD Luka Goršek pa je Cigler Kralja vprašal o konkretnih ukrepih, ki jih na kmetijskem ministrstvu načrtujejo na področju dobrobiti živali. "Zame to ni ideološko vprašanja. Mislim, da je Slovenija v preteklih letih naredila pomembne korake naprej na tem področju," je ocenil. Po besedah Cigler Kralja ne bodo šli proti dobrobiti živali, bodo pa poskrbeli tudi za to, da bodo ukrepi življenjski in zdravorazumski.

Sajovic je o Cigler Kralju poudaril, da bo "politično svoj del zgodbe oddelal korektno", pri čemer pa velikih ali drastičnih sprememb v njegovem mandatu ne pričakuje. "Že 14 dni imam v glavi najino debato na kolegiju, kjer si me razsvetlil, da niso pomembna prepričanja in poslanstva, ampak da je to, kar delamo v politiki, predvsem posel. Jaz tega ne vidim tako, še manj pa vidim tako področje kmetijstva, o katerem danes govorimo. To je področje, ki je več kot posel, gre za poslanstvo, ki si zasluži ustrezno težo in ustrezne ukrepe," je menil Sajovic.

Čudil se je tudi temu, da v koalicijski pogodbi niso nikjer omenjene podnebne spremembe. Kot je opozoril Sajovic, živimo v časih, ko ne mine več leto brez ali pozeb ali brez suš ter drugih naravnih nesreč. Zato so tukaj na mestu vprašanja, ali se bo šlo v nadgradnjo sistema zavarovanja, ali se bo iskalo druge solidarnostne mehanizme oz. vlagalo v preventivo.

Poglavja:
Na vrh RONČEVIĆ Šola Zbornica Npz, matura CIGLER KRALJ Digitalizacija Mladi kmetje Prejemki Hrana Poslanki Svobode po treh opomi
Borut Rončević Janez Cigler Kralj ministrski kandidati izobraževanje kmetijstvo

Novi slovenski milijonar: srečni listek vplačan v Slovenski Bistrici

'Skupna vrednost materialnih koristi presega 50.000 evrov'

24ur.com Logaj prepričal odbor: med drugim izpostavil prenovo učnih načrtov
24ur.com Šolska reforma: spremembe pri prehrani, ocenjevanju in učnih načrtih
24ur.com Bodo ravnatelje odslej potrjevali in razreševali ministri?
24ur.com Kmetijski sektor glede kandidatke za ministrico previden: ne poznajo je dobro
24ur.com Odbor DZ ocenil kandidata za notranjega ministra Poklukarja kot ustreznega
24ur.com Čalušićeva dobila zeleno luč na odboru
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mayda2
01. 06. 2026 17.28
iz meni neznanih razlogov za delovno mesto: minister v vladi zdravniški pregled ni potreben. Halucinacije? Kozmični dež?
Odgovori
0 0
frenk7
01. 06. 2026 17.26
Vlada bo sedaj imela 92% podporo, ko bo ministrov Parsifal delal javnomnenjske ankete za vlado.
Odgovori
+0
1 1
frenk7
01. 06. 2026 17.25
Ideološko nevtralno šolstvo je za janševce verouk v šolah, na steni nad tablo pacientova slika v kotu pa križ.
Odgovori
+0
1 1
presnet
01. 06. 2026 17.21
Medtem, ko mi navadni smrtniki čakamo v nedogled, da nam odgovorijo, če smo dobili novo službo, ti najvišji takoj izvejo. Naj še oni čakajo par mescev na sklep o izbiri.
Odgovori
+4
4 0
Sportsman74
01. 06. 2026 17.14
Glede na uvoz migrantov bomo kmalu vsi muslimani, a to bo vredo? Bravo levaki🤮👎🏾
Odgovori
+1
2 1
Bbcc123
01. 06. 2026 17.26
Pod Janšom bomo potem tudi vsi levaki.
Odgovori
+1
1 0
Petur
01. 06. 2026 16.52
veš čas se dela na tem da Slovencev ne bi poučevali o zgodovini...kajti...bi bilo preveč ljudi sram svojih prednikov...
Odgovori
+3
3 0
Castrum
01. 06. 2026 17.16
Žal ni dovoljeno napisati kar si zaslužiš. Upam da bo možnost kdaj v živo
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
01. 06. 2026 16.45
Upam da se iz učnih programov za vedno umakne lgtb teorija in poveličevanje nob laži. Še vse osnovne šole preimenovati v osnovna šola kraj. Brez vseh nob herojev ki nikoli niso bili heroji
Odgovori
-4
1 5
Bbcc123
01. 06. 2026 16.53
In cerkev v šole in poneumljanje otrok. To bi radi desničarji.
Odgovori
+3
5 2
Vesela Jasna
01. 06. 2026 16.55
Pa neko domoglupje obvezno.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
01. 06. 2026 17.17
Draga Jasna, vse slabše.
Odgovori
+3
3 0
123soba
01. 06. 2026 16.44
Rončević je jajotov prisklednik, zato bo sodelovanje med fakultetami in gospodarstvom le pranje denarja, izplačila za stalno pripravljenost, kup potovanj in zapravljanja....
Odgovori
+6
7 1
Vesela Jasna
01. 06. 2026 16.34
Janezova slika nad tablo in križ v kotu, bosta posodobila slovensko šolstvo. Kar se pa kmetavzarskega ministra tiče, pa lahko samo rečem, hvala Bogu, da imamo Spar, Lidl, Hofer in ostale tuje verige, ki so sposobne zagotoviti dovolj hrane. Kmetje bodo sedaj afne guncal, ko so njihovi na oblasti.
Odgovori
+5
8 3
Castrum
01. 06. 2026 17.13
Draga jasna, tebi se slabša
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
01. 06. 2026 16.16
Cigler s FDV diplomo bo minister za kmetijstvo. Bejžte no? Temu je že iz barve glasu razbrati potencial za pridigarja ali pa toplo.....ja.
Odgovori
+8
10 2
Castrum
01. 06. 2026 17.14
A ni bila do sedaj ministrica kelnarca?....
Odgovori
+3
3 0
frenk7
01. 06. 2026 16.11
Matoz z odvetništvom, Rončevič pa s Parsifalom, sta si zaslužila ministrski položaj. Sedaj bodo javnomnenjske ankete Parsifala še bolj naklonjene vladi in janšizmu.
Odgovori
+6
9 3
a.kralj1994
01. 06. 2026 16.06
"ideološko nevtralno izobraževanje"...kaj je to? kako je lahko nevtralno? ne razumem...ali je šolska učna knjiga za zgodovino lahko nevtralna? je slovenščina lahko nevtralna? matematika? nevtralna fizika? o čem to tile skrajneži spet natolcujejo? kakšni ideološki nevtralnosti? ???????????
Odgovori
+2
6 4
lakala28
01. 06. 2026 16.29
ideološka nevtralnost pomeni, da bo samo bolnik določal, o čemer se bo učilo v šoli, še posebej pri predmetu zgodovine.
Odgovori
+5
6 1
Lux_43
01. 06. 2026 16.01
Digitalizacija v zdravstvu recimo je sprožila samo dolge postopke vnašanja v sistem, ni pa naredila nič. To je to, kar zdravniki in sestre pravijo, da se ukvarjajo z administrativnimi stvarmi, kar se včasih niso. Vsaka taka firma ima prste vmes z vladami, kar ne pomeni, da je kaj hitrejše. Digitalizacije je vidna tudi pri poslovanju, vem, ker delam to, prišparal nismo nič, ampak vse nam tudi narekuje EU, kjer ste vi, EPP ta glavni !
Odgovori
+3
3 0
Lux_43
01. 06. 2026 15.58
A mi lahko nekdo razloži, kako digitalizacija debirokratizira karkoli? Kaj je razlika? Cigler, če boš tako sposoben, kot si bil na ministrstvu za delo, govorim o tvoji velesposobni pogajalski moči v EU in z ECB, ko je JJ 2021 vzel denar iz okrevanja in si ti imel v roki spogajano pokojninsko reformo na sistem 42/62? Rončevič, če hočem jaz dati otroka v privat šolo, jo bom plačal, ne pa da bodo bogati dobivali denar še od države. Že financiranje katoliških šol je nedopusten, kaj če bi islamska medresa to hotela, a? Sej je isto ! Teli pa bojo luknjo naredil, haha, tole nas pa čaka hujš k Madžarski DDV 27%. No, pa da vas vidimo, res.
Odgovori
+6
8 2
orehek
01. 06. 2026 15.55
verouk v šole hahahahahaha ne me basat
Odgovori
+3
6 3
orehek
01. 06. 2026 15.52
spet bi v šolstvo samo dodajali, a ne bi enkrat še kaj izločili???
Odgovori
+6
6 0
M_teoretik
01. 06. 2026 15.46
A je lahko mlad kmet pri 60tih, če se začne ukvarjat s kmetijsko dejavnostjo!?
Odgovori
+1
3 2
M_teoretik
01. 06. 2026 15.39
#Glede ustanovitve učiteljske zbornice je dejal, da ta ni namenjena "zmanjševanju vloge sindikatov ali karkoli drugega# I ja je. Preden sem to prebral sem pomislil ravno to!?
Odgovori
+3
5 2
4krogci
01. 06. 2026 15.25
Ideolosko nevtralno solstvo in uvedba verouka negresta skupi!
Odgovori
+13
17 4
St. Gallen
01. 06. 2026 15.15
Verouk v osnovnih solah bo mladino samo se bolj spodbujal k socutju, medsebojni pomoci in razumevanju razlicnosti. Porast empatije bo zaznan ze pri studentih medicine.
Odgovori
-4
6 10
a.kralj1994
01. 06. 2026 16.09
Verouk lahko k temu pripomore toliko, kot če bi se učili o medrasnih tolerancah, toleranci do drugačnih, vzgoja otrok do starejših, bla bla bla...zakaj vsiljevati vero otrokom???
Odgovori
+5
5 0
lakala28
01. 06. 2026 16.32
In to bodo izvajali izvedenci za pedofilijo, a ne? Vrhunsko zastavljeno, ni kaj, predvsem pa ideološko nevtralno.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Znova višje plače v javnem sektorju
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744