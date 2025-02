Rop banke v Celju: po več kot 20 letih bega naj bi stopil pred sodnika

Zagovornica je pojasnila, da Danielu Borojeviću, ki je priprt v celjskem zaporu, grozi zaporna kazen, zato je po njenem prepričanju izvedba naroka prek vidoekonferenčne povezave neprimerna. Ocenila je, da je nujna fizična udeležba obdolženega, sicer bi mu bile kršene ustavne pravice.

Ob tem je zagovornica predlagala odpravo pripora. Kot je dejala, je Borojević pod nadzorom državnih organov in se ne more nikjer skriti, o ropu pa da so poročali številni mediji.

Tožilka je po drugi strani ocenila, da so podani pogoji za izvedbo naroka prek videokonference. Predlogu za odpravo pripora pa je nasprotovala, saj meni, da se razlogi za odreditev pripora niso v ničemer spremenili.

Sodnik je sprejel sklep, da se narok preloži v prvo polovico marca, točen datum in ura pa bosta določena naknadno. Prav tako bo naknadno odločeno o predlogu zagovornice za odpravo pripora Borojeviću.

49-letni Borojević iz Bistrice pri Tržiču je osumljen oboroženega ropa poslovalnice Krekove banke v Celju leta 2002. Dvema zaposlenima v banki naj bi zagrozil z vojaško avtomatsko puško in s sostorilcem Edisom Nuhanovićem odnesel za 130.000 evrov takratnih tolarjev. V pripravi in izvedbi ropa sta pomagala nekdanja uslužbenka Krekove banke Barbara Knep in njen prijatelj Hajni Košir.

Nuhanović, Knep in Košir so bili na celjskem okrožnem sodišču obsojeni na zaporno kazen, ki so jo že prestali, Borojević pa je bil več kot 20 let na begu.

Pred štirimi leti so ga med naključnim legitimiranjem odkrili banjaluški policisti in ga priprli, ker pa je imel državljanstvo BiH, s katero Slovenija nima sporazuma o izročanju, je bil postopek izročitve prekinjen. Obtoženega, za katerim je bila razpisana Interpolova tiralica, so zatem 5. decembra lani prijeli na Nizozemskem in ga predali slovenskim varnostnim organom.