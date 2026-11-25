V stranki so prepričani, da Ljubljana potrebuje spremembe in nove prioritete, kar so poudarjali tudi med kampanjo. "Verjamemo, da lahko skupaj z Luko naredimo Ljubljano bolj moderno, bolj učinkovito, predvsem pa bolj transparentno in bolj demokratično in naredimo življenje za vse Ljubljančanke in Ljubljančane v tem mestu bolj prijazno," je ob robu seje sveta stranke še poudaril Rop. Meni tudi, da ima Mesec dober program, ki ga bodo lahko skupaj udejanjili. Kot primer skupnih točk sodelovanja je izpostavil problematiko dostopnosti stanovanj, kjer imajo po njegovih besedah z Mescem podoben program in se zavzemajo za iste stvari.

Luka Mesec. FOTO: Luka Kotnik

Podpori se je pridružila tudi druga sopredsednica stranke Ljubljana smo vsi Urška Klakočar Zupančič. Izrazila pa je željo po tem, da bi se volivci v nedeljo volitev udeležili v čim večjem številu. Danes je sicer zaokrožila tudi njena objava na družbenem omrežju Facebook, v kateri piše o ohranitvi lastne identitete in prihodnji poti, omeni pa tudi, da med njenimi političnimi odločitvami niso bile vse dobre. V izjavi je zatrdila, da je pot stranke jasno začrtana, da pa zapis tudi ni namigovanje na njeno samostojno pot. Mesec, ki se je na povabilo stranke tudi udeležil zadnjega dela seje sveta, se je za podporo zahvalil in rekel, da se veseli tudi sodelovanja po volitvah.

Luka Mesec se bo za županski stolček pomeril z dolgoletnim županom Zoranom Jankovićem. FOTO: Damjan Žibert