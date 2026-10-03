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Slovenija

Rop: Ljubljana bo po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živimo

Ljubljana, 03. 10. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
STA
Stranka Ljubljana smo vsi

Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem.

Anton Rop je ponovil, da Ljubljana ni last župana, mestne uprave politične stranke ali liste aktualnega župana in ne katerekoli interesne skupine. "Ko govorim o tem, da želim Ljubljano vrniti ljudem, ne govorim o brisanju tega, kar je bilo narejeno. Govorim o merilu za naprej, da pri vsaki pomembni odločitvi najprej vprašamo, kaj bo zaradi nje boljše v življenju ljudi," je prepričan.

Spomnil je, da je bila Ljubljana vedno steber odpora proti nazadnjaški in avtoritarni oblasti. "Dosedanji župan s svojimi problemi, svojim delovanjem in nenazadnje sramotnim koketiranjem z balkanskimi avtoritarci in simpatizerji vojnih zločincev ni in nikoli ne bo alternativa avtoritarni oblasti," je prepričan.

Po njegovih besedah so pomembni demokracija, pravičnost in učinkovitost v mestu. Ljubljana potrebuje več dostopnih stanovanj, hitrejše in predvidljive prostorske postopke, zanesljivejši javni promet, dostopnejše zdravstvo in čistejši zrak.

Mestna uprava mora biti po njegovih besedah servis ljudi, ne labirint, četrtne skupnosti pa morajo dobiti več možnosti, da povedo, katere manjše investicije so zanje najpomembnejše. Napovedal je, da bo Ljubljana tudi v prihodnje investirala, pred vsakim projektom pa da se bodo vprašali, kaj gradijo, koliko bo stalo, kdaj bo končano in kaj bodo Ljubljančani s tem dobili.

Novo politično stranko so ustanovili, ker verjamejo, da lahko politiko delajo drugače in ker želijo graditi stranko, skozi katero ljudje ohranijo svoj glas. "Z Urško Klakočar Zupančič sva oba nekoč že napovedala, da se iz politike umikava. Tako da se danes oba precej javno lotevava zarečenega kruha," je povedal in dodal, da se ga je vredno najesti, ker verjame, da ima še kaj koristnega narediti.

Stranko so sicer ustanovili 23. septembra, ko so sprejeli statut in določili organe stranke. Sopredsednika Rop in Urška Klakočar Zupančič bosta tudi nosilni imeni strankinih prizadevanj v novembrski volilni tekmi. Rop bo kandidiral za župana Ljubljane, Klakočar Zupančič pa bo nosilka liste za mestni svet.

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KOMENTARJI17

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Justice4all
03. 10. 2026 14.31
Taka izjava ni najbolj primerna: Raje bi izjavil da bo Ljubljana spet Slovenska. Vendar sam ve kje je volilna baza...
Odgovori
0 0
vlahov
03. 10. 2026 14.28
Njega v življenju nisem videl v Ljubljani , blonda je pa primorka za v Ajdovščino v borčevsko organizacijo.
Odgovori
+1
1 0
ap100
03. 10. 2026 14.25
zokijev človek - največja šerifova natega -ne more izgubit
Odgovori
+3
3 0
patogen
03. 10. 2026 14.21
Če se Rop znebi Klokodakarice, ima morda nekaj šans.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
03. 10. 2026 14.19
Rop. že tvoj priimek vse pove. Kradel si nam penzije, sedaj bi pa še Ljubljano obubožal. Pojdi ti na pivo, bo veliko boljše za vse. Baraba zemljiška.
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+2
2 0
Vladna norost
03. 10. 2026 14.19
Bo zelo skorumpirana Golobova na vse sodne postopke imuna kraljica padla?
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+2
2 0
zulj001
03. 10. 2026 14.16
Tone ne seri , "znam te puško kad si pištolj bila ",bi rekli Jankovičevi zemljaki in iz istega gnezda ti izhajaš ,tako ,da gre tu zopet za prevaro naivnih volivcev...
Odgovori
+1
1 0
2mt8
03. 10. 2026 14.10
Če župan ne bo več Janković, potem bo koncesija podjetja KPL prodanega po diskontni ceni tajkunu iz Mrkonjić grada verjetno izgubila koncesijo za dela po Ljubljani. Ali pač?
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+2
2 0
zmerni pesimist
03. 10. 2026 14.09
Bla bla bla
Odgovori
-1
0 1
geemale
03. 10. 2026 14.06
...mesto vseh, ki tukaj živimo.... to je pred Jankovičem ponavadi pomenilo, da vsakdo lahko pušča svoj pleh kjer se mu zahoče!
Odgovori
+2
2 0
brezveze13
03. 10. 2026 14.03
rop v kolikor boš to počel s klakočarko boš kmalu ugotovil da je ljubljana mesto županke in ti boš njen hlapček tako kot dolob mesecu
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+0
1 1
Sirhakel77
03. 10. 2026 13.57
Hahahaaa. Tonac pravi, "želimo moderno Ljubljano .....s hitrejšo javno upravo in preglednejšim javnim denarjem". Njegove afere npr. Orion in poslovna cona Komenda so pa očitno spet desni politični konstrukt.. Volk samo dlako menja narave pa nikoli !
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+3
4 1
Veščec
03. 10. 2026 13.56
A si spet želi političnega'pompa',kot včasih?,pa to
Odgovori
+0
2 2
BBcc
03. 10. 2026 13.49
Ropar največji je Rop na levi in Janša je največji ropar na desni. Ogniti se teh dveh.
Odgovori
+0
2 2
Kumul
03. 10. 2026 13.46
Obetavno, zelo obetavno se bere naslov!
Odgovori
+0
1 1
ArkaMast
03. 10. 2026 13.43
Rop iz naftalina. Slaba ideja.
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
03. 10. 2026 13.38
Rop je že imel priloznost pokazazi kaj zmore. Bil je premje. Žal se nima s čim pohvalit. Veliko boljših je od njega. Veliko. Lds kader je enako svoboda. Polom na celi črti. Boj za preživetje, boj za 4 leta eksistence in nič drugega. Katastrofa od liderja
Odgovori
+3
5 2
tron3
03. 10. 2026 13.25
Kako pametna in modra poved, da ti gate strga, hitr ga volite ta močvirnišk, res sreče prave ste!!!
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+4
6 2
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