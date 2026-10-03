Rop: Ljubljana bo po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živimo

Spomnil je, da je bila Ljubljana vedno steber odpora proti nazadnjaški in avtoritarni oblasti. " Dosedanji župan s svojimi problemi, svojim delovanjem in nenazadnje sramotnim koketiranjem z balkanskimi avtoritarci in simpatizerji vojnih zločincev ni in nikoli ne bo alternativa avtoritarni oblasti ," je prepričan.

Anton Rop je ponovil, da Ljubljana ni last župana, mestne uprave politične stranke ali liste aktualnega župana in ne katerekoli interesne skupine. " Ko govorim o tem, da želim Ljubljano vrniti ljudem, ne govorim o brisanju tega, kar je bilo narejeno. Govorim o merilu za naprej, da pri vsaki pomembni odločitvi najprej vprašamo, kaj bo zaradi nje boljše v življenju ljudi, " je prepričan.

Po njegovih besedah so pomembni demokracija, pravičnost in učinkovitost v mestu. Ljubljana potrebuje več dostopnih stanovanj, hitrejše in predvidljive prostorske postopke, zanesljivejši javni promet, dostopnejše zdravstvo in čistejši zrak.

Mestna uprava mora biti po njegovih besedah servis ljudi, ne labirint, četrtne skupnosti pa morajo dobiti več možnosti, da povedo, katere manjše investicije so zanje najpomembnejše. Napovedal je, da bo Ljubljana tudi v prihodnje investirala, pred vsakim projektom pa da se bodo vprašali, kaj gradijo, koliko bo stalo, kdaj bo končano in kaj bodo Ljubljančani s tem dobili.

Novo politično stranko so ustanovili, ker verjamejo, da lahko politiko delajo drugače in ker želijo graditi stranko, skozi katero ljudje ohranijo svoj glas. "Z Urško Klakočar Zupančič sva oba nekoč že napovedala, da se iz politike umikava. Tako da se danes oba precej javno lotevava zarečenega kruha," je povedal in dodal, da se ga je vredno najesti, ker verjame, da ima še kaj koristnega narediti.

Stranko so sicer ustanovili 23. septembra, ko so sprejeli statut in določili organe stranke. Sopredsednika Rop in Urška Klakočar Zupančič bosta tudi nosilni imeni strankinih prizadevanj v novembrski volilni tekmi. Rop bo kandidiral za župana Ljubljane, Klakočar Zupančič pa bo nosilka liste za mestni svet.