Rop menjalnice v Kopru: s pištolo grozil zaposlenemu

Policija je bila o ropu menjalnice v središču Kopra obveščena ob 18.15, s kriminalisti so opravili ogled in takoj po dogodku v ožji okolici kraja kaznivega dejanja izvajali ukrepe za izsleditev storilca, ki pa ga še niso izsledili.

"Storitve kaznivega dejanja je osumljen moški, star približno 60 let, suh, oblečen v svetlo modro srajco z dolgimi rokavi, svetlo zelene kratke (kapri) hlače in bež bejzbolsko kapo brez napisov," so sporočili iz Policijske uprave Koper.