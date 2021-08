Pri mladoletniku zasegli več plinskih nabojev, tri Airsoft pištole in plinsko pištolo

Mladoletni je osumljen oboroženega ropa, ki je bil 23. julija letos izvršen na Ptuju. Noč pred tem, okoli 23.15, je neznani storilec na Kraigherjevi ulici na Ptuju pristopil do 40-letne ženske, ji pokazal pištolo, jo napel in zahteval, da mu izroči torbico in denarnico. Oškodovanka je iz denarnice vzela denar, ki ga je imela, in mu ga izročila, neznani storilec pa ga je vzel, se obrnil in stekel v smeri šolskega centra.

Takoj po dejanju oškodovanka ni poklicala policije, ampak je šele po nekaj minutah ustavila policijsko patruljo, ki je pripeljala mimo ter ji naznanila dogodek. Policisti so sicer takoj pregledali območje, vendar takrat neznanega storilca niso izsledili.

Podobno dejanje je bilo storjeno tudi 11. avgusta letos malo pred 23. uro na avtobusni postaji na Ptuju. Takrat sta se na avtobusni postaji nahajali 59-letna Ptujčanka in njena 25-letna hči, ki jo je mati pospremila na avtobus za Nemčijo. Do njiju je prikolesaril neznani mlajši fant, s kapuco na glavi, zamaskiran z masko, in od njiju v angleščini zahteval denar. Ker sta dejali, da mu denarja ne bosta dali, je izza pasu izvlekel pištolo, jima jo pokazal in zagrozil, da jima bo "odpihnil glavi", če mu denarja ne bosta dali. Čeprav denarja ni dobil je odkolesaril proti železniški postaji na Ptuju. V nobenem primeru osumljeni ni poškodoval nikogar.

Zaradi suma storitev obeh opisanih kaznivih dejanj bodo policisti na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo, sporočajo iz PU Maribor.