Ropar v Ljubljani zagrozil in ukradel denar iz trgovine, znan njegov opis

Včeraj, okoli 17.30, so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Most v Ljubljani, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec vstopil v prodajni prostor, pristopil do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozil oškodovancu in ukradel denar. S kraja je pobegnil peš.

Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.