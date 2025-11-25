Svetli način
Ropar v Ljubljani zagrozil in ukradel denar iz trgovine, znan njegov opis

Ljubljana, 25. 11. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Policija preiskuje rop, ki se je zgodil v eni izmed ljubljanskih prodajaln. Storilec je z nevarnim predmetom zagrozil uslužbencu in ukradel denar, nato pa pobegnil. Policija je sporočila njegov opis.

Včeraj, okoli 17.30, so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Most v Ljubljani, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec vstopil v prodajni prostor, pristopil do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozil oškodovancu in ukradel denar. S kraja je pobegnil peš.

Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Neznani storilec je vstopil v prodajni prostor, pristopil do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozil oškodovancu in ukradel denar. (slika je simbolična)
Neznani storilec je vstopil v prodajni prostor, pristopil do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozil oškodovancu in ukradel denar. (slika je simbolična) FOTO: Luka Kotnik

Opis storilca

Po opisu Policije je bil storilec moški, visok okoli 180 cm, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen v temnejša oblačila, preko glave pa je nosil masko z izrezom.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

rop moste ljubljana opis storilca
