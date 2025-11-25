Ropar v Ljubljani zagrozil in ukradel denar iz trgovine, znan njegov opis

Včeraj, okoli 17.30, so bili policisti obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Most v Ljubljani, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec vstopil v prodajni prostor, pristopil do blagajne, z nevarnim predmetom zagrozil oškodovancu in ukradel denar. S kraja je pobegnil peš.
Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.
Opis storilca
Po opisu Policije je bil storilec moški, visok okoli 180 cm, suhe postave, temnozelenih oči, oblečen v temnejša oblačila, preko glave pa je nosil masko z izrezom.
Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.