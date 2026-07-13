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Posnetek roparja med skoraj 24-urnim begom

Novo mesto, 13. 07. 2026 17.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Manca Turk Barbara Bašić
Posnetek roparja

Pridobili smo posnetke nadzorne kamere, ki je med skoraj 24-urnim begom posnela 41-letnega Hrvata, ki je oropal bencinsko črpalko v Črnomlju. Do zob oborožen se je ustavil pred vhodnimi vrati ene od hiš na Uršnih selih, nato pa se je s puško v rokah odpravil proti glavni cesti, kjer je zajel talca in se zabarikadiral v njegovo hišo.

Več informacij v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Izjemno napeta in nevarna policijska akcija se je končala v stanovanjski hiši, kjer so posledice posredovanja tudi dva dni kasneje še vedno vidne.

Tako 41-letni Hrvat kot Policija so streljali z enakim tipom orožja, saj je moški med begom v gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje in mobilne telefone ter večkrat streljal na Policijo. Ker je imel torej enako orožje kot ostali policisti, še ni jasno, iz katerega orožja so bili izstreljeni naboji, ki so bili za Hrvata usodni.

Preberi še Ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca

Ali si je sodil sam ali je padel pod streli Policije, bo pokazala obdukcija, ki je bila opravljena danes. Gre za standardni postopek v takšnih primerih, pojasnjujejo na Policiji.

Rezultati obdukcije sicer ne bodo znani prej kot v enem mesecu.

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