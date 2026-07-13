Posnetek roparja med skoraj 24-urnim begom

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Izjemno napeta in nevarna policijska akcija se je končala v stanovanjski hiši, kjer so posledice posredovanja tudi dva dni kasneje še vedno vidne.

Tako 41-letni Hrvat kot Policija so streljali z enakim tipom orožja, saj je moški med begom v gozdu napadel dva policista in jima odvzel orožje in mobilne telefone ter večkrat streljal na Policijo. Ker je imel torej enako orožje kot ostali policisti, še ni jasno, iz katerega orožja so bili izstreljeni naboji, ki so bili za Hrvata usodni.