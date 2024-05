Rotvajler na avstrijskem Štajerskem hudo poškodoval sedemletnico

V kraju Lučane na avstrijskem Štajerskem je pes pasme rotvajler v sredo zvečer ugriznil sedemletno deklico in jo hudo poškodoval, je sporočila avstrijska policija. Deklico so s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v graško bolnišnico, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška dpa.