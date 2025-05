Rovinj za nepozabne spomine – dopust, ki združuje morje, tradicijo in vrhunsko nastanitev

OGLAS

icon-expand

V Rovinju, enem izmed najbolj posebnih mest hrvaške obale, se nahaja hotel Lone – dizajnerski hotel s petimi zvezdicami, ki že vrsto let privablja goste, ki od dopusta pričakujejo več. Nahaja se tik ob gozdnem parku Zlatni rt in le nekaj korakov od morja ter združuje sodobno arhitekturo, vrhunsko storitev in naravno lepoto v edinstveno izkušnjo, ki ostane v spominu. A Lone ni zgolj kraj za sprostitev. V sodelovanju s platformo priceless.com podjetja Mastercard hotel gostom ponuja priložnost, da doživijo avtentično Istro prek dveh edinstvenih doživetij – vsako vključuje dve nočitvi za dve osebi, zajtrk ter posebej zasnovano lokalno izkušnjo.

Fisherman Adventure – ribolovno doživetje in priprava svežega ulova na morju

Gostje bodo po zajtrku preživeli dan v družbi lokalnega ribiča na tradicionalnem plovilu Vento. Med poldnevnim izletom se bodo učili osnov ribolova, nato pa pripravili in okušali sveže ulovljeno ribo na žaru, začinjeno z lokalnimi zelišči in citrusi, ob kozarcu vina s pogledom na rovinjsko obalo. Vse je zasnovano tako, da gostom približa duh sredozemskega načina življenja – preprosto, lokalno in pristno.

Supa Workshop – kulinarična delavnica posvečena istrski tradiciji

Za tiste, ki želijo Istro odkrivati skozi okuse, je Supa Workshop prava priložnost, da se naučijo priprave tradicionalne "istrske supe" – starodavne kombinacije vina, kruha, popra in oljčnega olja, nekoč simbola skupnosti. Delavnica vključuje degustacijo vina in oljčnega olja, pripravo "supe" v družbi lokalnega gostitelja ter spoznavanje istrskih običajev in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod.

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra

icon-expand FOTO: Promo Maistra















Maistra Lone icon-picture-layer-2 1 / 9

Hotel Lone – dizajn, udobje in navdih