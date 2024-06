Rowenta, Big Bang, in Ana Praznik v dobrodelnem projektu podprli Center SLO-CANIS

V Centru za šolanje psov vodičev in pomočnikov SLO-CANIS se kot prva tovrstna mednarodno akreditirana organizacija v državi ukvarjajo s šolanjem psov vodnikov slepih in slabovidnih oseb ter psov pomočnikov za osebe z gibalnimi in senzornimi prikrajšanostmi. Do danes so izšolali že 41 pasjih junakov, ki skrbijo za lažje življenje uporabnikov, ne le v Sloveniji, temveč tudi Turčiji, Srbiji, Avstriji, Bolgariji. Organizirani so kot društvo s humanitarnim statusom, kar pomeni, da sami krijejo vse stroške usposabljanja psov za delo z njihovimi bodočimi skrbniki. To med drugim zajema nakup psa in testiranje njegove primernosti za delo z invalidno osebo, veterinarske stroške po predpisanih standardih, delo s psom na različnih terenih in okoljih ter uporabo različnih prevoznih sredstev, da lahko pes spremljevalec gre s svojo osebo tudi na npr. letalo.

Zato so se Groupe SEB in Big Bang odločila, da združita moči in s projektom Tačke z razlogom podprejo njihovo delovanje. V okviru projekta so centru SLO-CANIS podarili 5 EUR od nakupa vsakega sesalnika Rowenta z nastavkom za živalsko dlako. Dobrodelni projekt je kot velika ljubiteljica živali podprla tudi ambasadorka blagovne znamke Rowenta Ana Praznik. Zbrana sredstva v višini 2.000 EUR sta Big Bang in Groupe SEB centru SLO-CANIS podelila na zaključnem dogodku projekta v UAU parku v Big Bang BTC Ljubljana.