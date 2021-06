Spopad za mejni prehod Rožna Dolina: k predaji prisilil vsaj 50 vojakov JLA

Drugi dan osamosvojitvene vojne je v naselju, nedaleč od Nove Gorice, s približno 1000 prebivalci, v večernih urah potekal spopad za mejni prehod Rožna Dolina. V spomin na osvoboditev mejnega prehoda tisti petek pred natanko 30. leti bo danes potekala prireditev, zbrane bo nagovoril namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč.

Za uradni datum začetka vojne velja 27. junij, a že dan prej so enote JLA brez bojev zavzele mejne prehode na Primorskem. V zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne je oklepna enota iz Karlovca prestopila slovensko mejo, pri Pogancih med Metliko in Novim mestom je pri barikadah prišlo do streljanja, iz vojašnice na Vrhniki je krenil bataljon proti Brniku, enote iz drugih vojašnic so krenile proti mejnim prehodom – slovensko predsedstvo je zaukazalo obrambo, uradno se je začela desetdnevna vojna za Slovenijo. Naslednji večer je 117 vojakov in pet tankov iz vipavske vojašnice prispelo pred mednarodni prehod Rožna Dolina, kjer je bilo le nekaj miličnikov, ter ga obkolilo. V večernih urah je pred mejni prehod iz vojašnice Ajševica prispelo še okoli 20 miličnikov, ki so od slovenskih zahtevali predajo – kar se je tudi zgodilo ob deseti uri zvečer. Celotno dogajanje so že ta dan spremljali tudi domačini, nekaj sto pa se jih je na mejnem prehodu zbralo in protestiralo tisti usodni petek pred natanko 30. leti. Med tanki in vojaki se je znašel tudi Drago Kosmač, 'slovenski Rambo', ki je k predaji prisilil vsaj 50 vojakov JLA.

Okoli šeste ure zvečer, 28. junija, so enote Teritorialne obrambe nato postavile zasedo ob magistralni cesti v Rožni Dolini, s čimer naj bi preprečili okrepitve iz vojašnice Ajševica. Za napad na enoto JLA je bila poslana skupina devetih pripadnikov diverzantske skupine, ki jo je vodil major Srečko Lisjak. Oddelek posebne enote Milice pod vodstvom inšpektorja Franca Šumandla je zavaroval smer proti 500 metrov oddaljeni karavli Rafut. Ob 19.20 uri so nato teritorialci napadli vojake na mejnem prehodu – kar pa je presenetilo tako vojake kot tam zbrane občane, ki so jih pred tem neuspešno poskušali razgnati štirje kriminalisti. Ob napadu so se razbežali, šest jih je bilo ranjenih. Teritorialci so s protitankovskim orožjem zadeli tank v križišču in delovno vozilo. Tank je kasneje zagorel, goreča nafta s tanka pa je zažgala še tank v bližini. Presenečeni in demoralizirani vojaki, ki so jim pred tem v vojašnicah dejali, da gredo na mejo zaradi obrambe pred zunanjim sovražnikom, niso streljali.

Tanka na Vipavski cesti pri bencinski črpalki sta po treh minutah prižgala motorja in začela obračati kupoli, z mitraljezoma sta večkrat rafalno ustrelila. Tank bliže križišču je usmeril kupolo proti položajem teritorialcev, ki so se umaknili za hiše. V igro je tu vstopil omenjeni Drago Kosmač, ki je izkoristil zmedo med vojaki, vdrl v prostore Milice in razorožil poveljstvo enote in zvezne miličnike. Ko je streljanje ponehalo, je z zajetim pripadnikom JLA , ki je imel belo zastavo, odšel v križišče, dosegla sta, da se je predala tudi posadka še edinega delujočega tanka. Nato je Kosmač v križišču zbral zajete vojake in jih odpeljal 100 metrov stran od križišča, kjer jim je ukazal, da so se ulegli. V križišče je prišlo tudi nekaj občanov, da bi pomagali ranjenih vojakom, ko so teritorialci začeli streljati v križišče, a kmalu po vpitju občanov prenehali. Ranjene so nato odpeljali v bolnišnico, zajete vojake pa na dvorišče vulkanizerske delavnice Grča. Skupno so v spopadu umrli trije vojaki, ranjenih je bilo še 16. V spomin na osvoboditev mejnega prehoda v osamosvojitveni vojni Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica, Društvo veteranov Sever Severne Primorske, Mestna občina Nova Gorica ter občine Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v večernih urah pripravljajo prireditev, na kateri bo zbrane nagovoril novogoriški župan Klemen Miklavič, slavnostni govornik pa bo namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč.