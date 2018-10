Rožnati oktober: rak dojk visoko ozdravljiv

"Vsak dan nekje v Sloveniji vsaj tri ženske izvedo za diagnozo. To pa niso samo številke, to so žene, mame, hčerke, prijateljice in sodelavke," so ob začetku rožnatega oktobra zapisali v slovenskem Združenju za boj proti raku dojk Europa Donna. V združenju tudi letos pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi bodo širšo javnost obveščali o raku dojk in opozorili na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni.

Izčrpavajoče zdravljenje

Postavitvi diagnoze raka dojk običajno sledi dolgotrajno in izčrpavajoče zdravljenje, prilagojeno vsaki posamezni bolnici. Agresivno zdravljenje povzroča številne neželene učinke, ki vplivajo tako na telesno kot duševno in čustveno življenje bolnic ter njihovih svojcev, ki se soočajo s pomenom življenja in smrti, opozarjajo v zbornici zdravstvene in babiške nege.

Pri širjenju znanja o bolezni in o prednostih zdravega načina življenja imajo pomembno vlogo medicinske sestre. "Osveščanje o zdravem načinu življenja, preventiva, zgodnje odkrivanje, učinkovito zdravljenje in celostna obravnava ne le rešujejo življenja, ampak vplivajo tudi na izboljšanje njegove kakovosti ter ekonomskega statusa bolnic, njihovih družin in družbe kot celote," so zapisali v zbornici.

Z rožnatimi pleteninami in pentljami bodo opozarjali na bolezen

Ena od aktivnosti, s katero bodo v oktobru opozarjali na raka dojk, so tudi rožnate pletenine, s katerimi bodo ovili drevesa v parkih, prav tako bodo na bolezen opozarjali z rožnatimi pentljami, ki jih bodo delili na dogodkih po Sloveniji. Rožnatemu oktobru se bodo pridružila tudi različna podjetja z donacijami za delovanje združenja Europa Donna.

Program Dora rešuje življenja

Za zgodnje odkrivanje raka dojk skrbi tudi presejalni program Dora, ki deluje že deset let in je dostopen vsem ženskam po Sloveniji. V tem času so opravili slikanje pri več kot 180.000 ženskah, pri tem pa odkrili 2000 rakov. V program Dora so vsako drugo leto vabljene ženske, stare od 50 do 69 let. Želijo si, da bi v prihodnjih desetih letih umrljivost žensk zaradi raka dojke zmanjšali za od 25 do 30 odstotkov.